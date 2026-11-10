Chuva de meteoros Orionídeas visível no céu do Paraná; Até quando e como ver

A chuva de meteoros Orionídeas mantém atividade visível no céu do Paraná até a metade de novembro, oferecendo aos observadores paranaenses a chance de acompanhar o fenômeno durante as madrugadas. Embora o pico anual tenha ocorrido entre os dias 21 e 22 de outubro de 2026, o evento astronômico ainda permite registrar rochas espaciais cruzando a atmosfera, com uma frequência menor do que a observada na máxima. O fenômeno pode ser observado praticamente todo o hemisfério sul, dependendo das condições climáticas, claro.

O fenômeno é provocado pela passagem da Terra pelos detritos deixados pelo cometa Halley. No estado, a visibilidade ocorre durante a segunda metade da madrugada, estendendo-se a partir da 1h40 até o amanhecer.

“A boa notícia é que todo o Brasil pode observar. O radiante em Órion é visível de norte a sul, com leve vantagem no norte e nordeste, onde ele sobe mais alto”, destaca o astrônomo Dr. Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto EXOSS, parceiro do Observatório Nacional (ON).

Como observar e registrar as Orionídeas no estado

Os meteoros das Orionídeas destacam-se pela altíssima velocidade, atingindo até 66 quilômetros por segundo. Essa característica gera riscos rápidos e brilhantes, além de trilhas persistentes de gás ionizado na atmosfera terrestre.

Para aproveitar as observações no Paraná, a recomendação dos especialistas é buscar áreas afastadas dos grandes centros urbanos, reduzindo os impactos da poluição luminosa. No Hemisfério Sul, os observadores devem se posicionar voltados para o nordeste, direcionando o olhar com um descolamento de 30º a 45º ao redor da constelação de Órion, reconhecida por abrigar as Três Marias. Nenhum equipamento especial é exigido para a observação a olho nu.

Como assistir a chuva de meteoros Orionídeas

Onde olhar: Na direção nordeste do céu (com a constelação de Órion e as Três Marias visíveis), com leve vantagem geográfica para as regiões Norte e Nordeste do país.

Na direção nordeste do céu (com a constelação de Órion e as visíveis), com leve vantagem geográfica para as regiões do país. Horário ideal: Na segunda metade da madrugada, a partir de 1h40 até o amanhecer .

Na segunda metade da madrugada, a partir de . Condições ideais: Em locais escuros, de céu limpo e distantes da poluição luminosa das grandes cidades.

Em locais escuros, de céu limpo e distantes da poluição luminosa das grandes cidades. Intensidade: Cerca de 10 a 20 meteoros por hora (em altas velocidades de até 66 km/s, deixados por fragmentos do Cometa Halley).