Sonda da ESA mostra face inédita de asteroide atingido por teste da Nasa

A missão Hera, da Agência Espacial Europeia (ESA), registrou sua primeira imagem detalhada do sistema binário de asteroides Didymos. O registro oferece uma perspectiva inédita da rocha espacial principal, enquanto investiga os impactos gerados pelo teste de defesa planetária realizado pela NASA. As informações são da Agência Espacial Europeia (ESA).

Uma nova face do asteroide Didymos

A imagem foi capturada pela câmera de enquadramento de asteroides da sonda a uma distância de 60 quilômetros. Nela, o asteroide Dimorphos, com diâmetro de 151 metros, aparece majoritariamente oculto por sombras, enquanto o corpo principal, o Didymos, de 780 metros de diâmetro, é exibido com nitidez.

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O pesquisador principal da missão Hera, Patrick Michel, destacou o impacto visual do registro inicial. A face fotografada revela características distintas daquela observada anteriormente pela espaçonave DART, da NASA, pouco antes da colisão intencional ocorrida em 26 de setembro de 2022. Embora exiba a mesma crista central ao longo do equador, o hemisfério agora visível apresenta múltiplos blocos rochosos, crateras e padrões que lembram sulcos.

Investigação de detritos e impacto cinético

Cientistas apontam que a intensa movimentação de material gerada pela colisão original pode ter cruzado o espaço entre os dois corpos celestes, contribuindo para a formação dessas feições geológicas singulares. O Dimorphos entrou para a história como o primeiro objeto do sistema solar a ter sua órbita modificada pela ação humana. O impacto da sonda DART, de 580 quilos e movida a cerca de 6,1 quilômetros por segundo, encurtou o período orbital do pequeno satélite em torno do Didymos em 33 minutos.

A jornada da Hera até o sistema duplo de asteroides durou dois anos e posicionou a sonda a 196,8 milhões de quilômetros da Terra para conduzir uma investigação detalhada do local do impacto. O objetivo central é transformar o método de impacto cinético em uma técnica consolidada e replicable para a defesa da Terra contra potenciais ameaças futuras. Novas imagens detalhadas de ambos os corpos celestes serão divulgadas em 25 de novemb