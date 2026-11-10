Grave acidente deixa três mortos e interdita Alexandra-Matinhos

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (10), na PR-508, Rodovia Alexandra-Matinhos, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. A ocorrência envolveu quatro veículos e provocou a interdição total da rodovia. Um dos motoristas foi preso após apresentar sinais de embriaguez.

O acidente aconteceu por volta das 10h20, na altura do quilômetro 4. Entre as vítimas fatais estão duas mulheres e um homem. As informações sobre a ocorrência foram divulgadas pelo telejornal Meio-Dia Paraná, que acompanhou os trabalhos das equipes de resgate e a situação do trânsito na região.

Entre os veículos envolvidos está um Ford Fiesta branco. Segundo relatos, o automóvel estaria em alta velocidade no momento do acidente. O motorista foi apontado como possível responsável pela colisão, mas a dinâmica da batida ainda será investigada. Há também informações sobre o envolvimento de um veículo utilizado no transporte de cana-de-açúcar. Os demais automóveis não foram identificados até o momento.

As duas pessoas feridas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Paranaguá. Durante a cobertura do Meio-Dia Paraná, a reportagem informou que os pacientes apresentavam ferimentos leves. O estado de saúde atualizado das vítimas não foi divulgado.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica, do Instituto Médico-Legal (IML) e da concessionária EPR Litoral Pioneiro. A rodovia precisou ser bloqueada nos dois sentidos para o socorro às vítimas, a retirada dos veículos e a realização da perícia.

O bloqueio provocou congestionamento e transtornos para os motoristas que utilizam a PR-508, uma das principais ligações entre Paranaguá e as praias do Litoral. Ainda durante a manhã, a pista foi liberada nos dois sentidos, conforme mostrou o Meio-Dia Paraná em reportagem realizada no local.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades. A apuração deverá esclarecer a participação de cada veículo, as causas da colisão e a suspeita de que um dos condutores dirigia sob efeito de álcool.