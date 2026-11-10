Curitiba lança rota de turismo religioso com 27 atrativos; veja os principais locais

Curitiba ganhou nesta terça-feira (10) uma nova rota de turismo religioso com 27 igrejas, santuários e espaços históricos. O circuito inclui atrações no Centro e em bairros como Boqueirão e Sítio Cercado. A iniciativa pretende valorizar o patrimônio cultural da capital, atrair visitantes e movimentar setores como comércio, hotelaria e serviços.

Lançado no Memorial de Curitiba, o roteiro é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio do programa Paraná Religioso. A rota está dividida em três eixos: Patrimônio Histórico, Grandes Santuários e Locais de Memória e Espiritualidade.

Entre os atrativos estão a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas e o Museu de Arte Sacra. O percurso também contempla os santuários de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, Nossa Senhora do Carmo, no Boqueirão, e Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro.

Completam a relação de locais divulgados o Bosque do Papa João Paulo II, no Centro Cívico, e a Gruta da Paróquia São José das Famílias, no Sítio Cercado. Apesar do lançamento, o circuito ainda será estruturado em parceria com guias de turismo e agências de viagens.

Turismo religioso movimenta a economia

Segundo o coordenador do Comitê Estadual de Turismo Religioso, Eliseu Rocha, as celebrações de Corpus Christi em Curitiba reúnem mais de 140 mil pessoas.

“O turismo religioso se consolida não só pela fé, que é a essência desse segmento, mas também pela economia das cidades”, afirmou.

O presidente do Instituto Municipal de Turismo, Rodrigo Swinka, destacou que Curitiba recebeu mais de 1,5 milhão de caravanistas em 2024, sendo a maioria vinculada ao turismo religioso, segundo ele.

Para Giovanni Bagatini, coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-PR, a atividade beneficia diferentes setores.

“É extremamente importante Curitiba desenvolver uma rota turística nesse segmento, porque movimenta serviços, comércio e também, de forma indireta, outros segmentos, como o agronegócio e a indústria”, explicou.

O Paraná possui 494 atrativos religiosos entre os 2.150 pontos turísticos catalogados pela Secretaria de Estado do Turismo. O segmento ocupa a terceira posição em número de atrações, atrás do turismo cultural e do ecoturismo.

A Arquidiocese de Curitiba também destacou a importância da iniciativa. Para Cleverson Martins Teixeira, vice-coordenador da Ação Evangelizadora, a oficialização reconhece espaços já frequentados pelos fiéis.

“Todos os fiéis já buscam os santuários e as igrejas, não só como um ponto turístico e histórico, mas também como um ponto de fé”, afirmou.

A expectativa é que a organização dos 27 atrativos facilite a divulgação dos espaços e amplie o fluxo de visitantes à capital.