Após aumento expressivo de visitantes, Morro do Anhangava ganha corrimãos e degraus

Um dos trechos mais íngremes do Morro do Anhangava, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu 30 degraus de aço e 100 metros de correntes para reduzir o risco de acidentes. A instalação foi concluída no último fim de semana, no Parque Estadual da Serra da Baitaca, entre Piraquara e Quatro Barras.

Além de facilitar a passagem dos visitantes, a estrutura busca evitar danos à vegetação nativa provocados pela circulação fora da trilha.

A intervenção foi realizada pelo Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com o Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo). Os equipamentos foram instalados em uma rampa rochosa de aproximadamente 100 metros, com inclinação média de 30 graus, dividida em nove segmentos.

Segundo a engenheira civil do IAT Leticia Andrade Camara, a estrutura permite que os visitantes utilizem as correntes como apoio durante a subida e a descida, evitando caminhos alternativos pela vegetação.

“A partir da instalação do corrimão, a subida e a descida pelos afloramentos de rocha com a utilização dessa estrutura serão mais seguras, induzindo o visitante a fazer o percurso pelo traçado original da trilha e não mais margear os afloramentos de rocha em áreas de vegetação nativa”, explica.

Os equipamentos foram escolhidos após avaliações técnicas do terreno, com pontos de fixação distribuídos para permitir a passagem simultânea de visitantes.

Ao todo, 26 pessoas participaram da operação, incluindo 21 voluntários do Cosmo, quatro representantes do IAT e um integrante da associação de moradores da região. O transporte dos materiais até o alto da montanha contou com apoio aéreo do instituto.

O Cosmo atua desde 1996 em resgates, prevenção de acidentes e manutenção de trilhas. A parceria com o IAT ocorre desde 2022.

Visitação à Serra da Baitaca cresceu 42%

A instalação ocorre em meio ao aumento do movimento no parque. No primeiro semestre de 2026, a Serra da Baitaca recebeu 45.275 visitantes, contra 31.878 no mesmo período de 2025, crescimento de 42%, segundo o IAT.

Com mais de 3 mil hectares, a unidade de conservação protege áreas de Mata Atlântica e nascentes importantes para o abastecimento da Região Metropolitana. Entre os atrativos estão o Morro do Anhangava, o Morro Pão de Loth e o Caminho do Itupava.

O acesso ao Anhangava é feito por Quatro Barras, seguindo pela BR-116, sentido São Paulo, até a entrada do município e, depois, pelas indicações para Borda do Campo. Antes de iniciar a trilha, o visitante deve realizar o cadastro obrigatório na base do IAT, na entrada do parque.