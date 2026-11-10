Estradas do Paraná hoje: rodovia com bloqueio total para megaobra e pedágio mais caro

As rodovias federais e estaduais do Paraná apresentam fluxo moderado nesta terça-feira (10), sem registros de grandes pontos de lentidão generalizada. Entre os principais pontos de atenção estão as obras com operação no sistema Pare e Siga em uma megaobra em Telêmaco Borba e a interdição total de um trecho da PR-592.

Pedágios têm tarifas reajustadas no Paraná

A concessionária EPR Iguaçu aplicou reajustes nas tarifas de pedágio em nove praças desde o último domingo. Os novos valores afetam motoristas que trafegam pelas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado.

Obras e bloqueios nas rodovias estaduais

PR-160, em Telêmaco Borba: o tráfego opera no sistema Pare e Siga, das 9h às 15h, devido a uma mega obra para a construção de um novo viaduto na cidade. A liberação dos veículos ocorre em intervalos de aproximadamente 10 minutos.

o tráfego opera no sistema Pare e Siga, das 9h às 15h, devido a uma mega obra para a construção de um novo viaduto na cidade. A liberação dos veículos ocorre em intervalos de aproximadamente 10 minutos. PR-592, em Nova Prata do Iguaçu: permanece totalmente interditada no quilômetro 15.

BR-116 e BR-277 têm trânsito sem grandes retenções

Na BR-116, o trânsito na saída de Curitiba segue constante, sem registros de retenções provocadas por acidentes.

Já na BR-277, o fluxo em direção ao Litoral também permanece normal, sem pontos significativos de lentidão.