Pedágios ficam mais caros em nove praças do Paraná; veja os novos valores

Motoristas que trafegam pelas rodovias administradas pela EPR Iguaçu no Paraná passaram a pagar pedágios mais caros desde domingo (8). Os aumentos chegam a R$ 1 por passagem para automóveis e atingem nove praças de cobrança nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Estado. Em alguns trechos, a tarifa para veículos leves já ultrapassa R$ 19. Os novos preços foram autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e fazem parte da primeira revisão ordinária do contrato de concessão.

O maior valor é cobrado em Lindoeste, na BR-163, onde a tarifa subiu de R$ 18,10 para R$ 19,10. Em São Miguel do Iguaçu, na BR-277, o motorista passou a desembolsar R$ 18,40, ante os R$ 17,40 anteriores. Já em Prudentópolis, também na BR-277, o preço aumentou de R$ 16,70 para R$ 17,70.

Os reajustes variam entre R$ 0,60 e R$ 1, conforme a praça. Em termos percentuais, os aumentos ficam entre aproximadamente 5,3% e 6%. Os valores apresentados são para veículos da categoria 1, que inclui automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos com rodagem simples.

Confira quanto custa o pedágio em cada praça

Rodovia e praça Valor anterior Novo valor BR-163 – Lindoeste R$ 18,10 R$ 19,10 BR-277 – Prudentópolis R$ 16,70 R$ 17,70 BR-277 – Candói R$ 16,10 R$ 17,00 BR-277 – Laranjeiras do Sul R$ 15,20 R$ 16,10 BR-277 – Cascavel R$ 15,10 R$ 16,00 BR-277 – Céu Azul R$ 15,20 R$ 16,00 BR-277 – São Miguel do Iguaçu R$ 17,40 R$ 18,40 PR-182 – Ampére R$ 13,40 R$ 14,20 PR-280 – Pato Branco R$ 11,00 R$ 11,60

O reajuste também atinge caminhões, ônibus e outros veículos, com valores calculados de acordo com a categoria e os multiplicadores estabelecidos no contrato de concessão.

Inflação de 5,76% entra no cálculo das novas tarifas

A autorização para o aumento foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (6), por meio da Decisão SUROD nº 1.846, de 3 de novembro de 2026.

A ANTT considerou a inflação acumulada entre o início da cobrança de pedágio e setembro deste ano. Nesse intervalo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou variação de 5,76%.

Além da inflação, o cálculo incorpora outros mecanismos contratuais, entre eles o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), fixado em 1,17259, e o chamado Fator C, aplicado no valor negativo de R$ 0,03403.

O Fator C é um instrumento previsto no contrato para realizar ajustes financeiros na tarifa, conforme as condições estabelecidas para a concessão. Os valores finais também consideram os critérios de arredondamento.

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A EPR Iguaçu é responsável pela administração de 662,1 quilômetros de rodovias federais e estaduais no Paraná. A atualização tarifária é a primeira revisão ordinária realizada desde o início da concessão.

Motoristas com TAG podem pagar menos

Apesar do aumento, os usuários que utilizam sistemas eletrônicos de pagamento podem obter descontos nas tarifas.

O Desconto Básico de Tarifa (DBT) garante uma redução de 5% nas passagens elegíveis para todas as categorias de veículos que utilizam TAG eletrônica.

Para automóveis e outros veículos leves elegíveis, existe ainda o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Nesse sistema, o valor diminui progressivamente a partir da segunda passagem pela mesma praça, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês.

A partir da 30ª passagem elegível, o motorista passa a pagar a tarifa mínima prevista no contrato durante as demais passagens daquele mês, nas mesmas condições.

Os benefícios são aplicados automaticamente, desde que o veículo esteja equipado com uma TAG válida e atenda aos critérios contratuais. Não é necessário realizar cadastro adicional junto à concessionária.

A ANTT determinou que a EPR Iguaçu divulgue os novos preços aos usuários. As tarifas atualizadas estão em vigor desde a zero hora de domingo (8), nas nove praças da concessão.