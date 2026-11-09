Pedágios ficam mais caros em nove praças do Paraná; veja os novos valores

Motoristas que trafegam pelas rodovias administradas pela EPR Iguaçu no Paraná passaram a pagar pedágios mais caros desde domingo (8). Os aumentos chegam a R$ 1 por passagem para automóveis e atingem nove praças de cobrança nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Estado. Em alguns trechos, a tarifa para veículos leves já ultrapassa R$ 19. Os novos preços foram autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e fazem parte da primeira revisão ordinária do contrato de concessão.
O maior valor é cobrado em Lindoeste, na BR-163, onde a tarifa subiu de R$ 18,10 para R$ 19,10. Em São Miguel do Iguaçu, na BR-277, o motorista passou a desembolsar R$ 18,40, ante os R$ 17,40 anteriores. Já em Prudentópolis, também na BR-277, o preço aumentou de R$ 16,70 para R$ 17,70.
Os reajustes variam entre R$ 0,60 e R$ 1, conforme a praça. Em termos percentuais, os aumentos ficam entre aproximadamente 5,3% e 6%. Os valores apresentados são para veículos da categoria 1, que inclui automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos com rodagem simples.
Confira quanto custa o pedágio em cada praça
|Rodovia e praça
|Valor anterior
|Novo valor
|BR-163 – Lindoeste
|R$ 18,10
|R$ 19,10
|BR-277 – Prudentópolis
|R$ 16,70
|R$ 17,70
|BR-277 – Candói
|R$ 16,10
|R$ 17,00
|BR-277 – Laranjeiras do Sul
|R$ 15,20
|R$ 16,10
|BR-277 – Cascavel
|R$ 15,10
|R$ 16,00
|BR-277 – Céu Azul
|R$ 15,20
|R$ 16,00
|BR-277 – São Miguel do Iguaçu
|R$ 17,40
|R$ 18,40
|PR-182 – Ampére
|R$ 13,40
|R$ 14,20
|PR-280 – Pato Branco
|R$ 11,00
|R$ 11,60
O reajuste também atinge caminhões, ônibus e outros veículos, com valores calculados de acordo com a categoria e os multiplicadores estabelecidos no contrato de concessão.
Inflação de 5,76% entra no cálculo das novas tarifas
A autorização para o aumento foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (6), por meio da Decisão SUROD nº 1.846, de 3 de novembro de 2026.
A ANTT considerou a inflação acumulada entre o início da cobrança de pedágio e setembro deste ano. Nesse intervalo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou variação de 5,76%.
Além da inflação, o cálculo incorpora outros mecanismos contratuais, entre eles o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), fixado em 1,17259, e o chamado Fator C, aplicado no valor negativo de R$ 0,03403.
O Fator C é um instrumento previsto no contrato para realizar ajustes financeiros na tarifa, conforme as condições estabelecidas para a concessão. Os valores finais também consideram os critérios de arredondamento.
A EPR Iguaçu é responsável pela administração de 662,1 quilômetros de rodovias federais e estaduais no Paraná. A atualização tarifária é a primeira revisão ordinária realizada desde o início da concessão.
Motoristas com TAG podem pagar menos
Apesar do aumento, os usuários que utilizam sistemas eletrônicos de pagamento podem obter descontos nas tarifas.
O Desconto Básico de Tarifa (DBT) garante uma redução de 5% nas passagens elegíveis para todas as categorias de veículos que utilizam TAG eletrônica.
Para automóveis e outros veículos leves elegíveis, existe ainda o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Nesse sistema, o valor diminui progressivamente a partir da segunda passagem pela mesma praça, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês.
A partir da 30ª passagem elegível, o motorista passa a pagar a tarifa mínima prevista no contrato durante as demais passagens daquele mês, nas mesmas condições.
Os benefícios são aplicados automaticamente, desde que o veículo esteja equipado com uma TAG válida e atenda aos critérios contratuais. Não é necessário realizar cadastro adicional junto à concessionária.
A ANTT determinou que a EPR Iguaçu divulgue os novos preços aos usuários. As tarifas atualizadas estão em vigor desde a zero hora de domingo (8), nas nove praças da concessão.