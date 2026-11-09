Paranaguá terá 12 escalas de cruzeiros e prepara estrutura milionária para turistas

A temporada de cruzeiros 2026/2027 terá 12 escalas em Paranaguá, no Litoral do Paraná. A primeira chegada do MSC Musica está prevista para 26 de dezembro, com atracações semanais aos sábados até 13 de março de 2027. Enquanto se prepara para receber os turistas, a cidade também avança na construção de uma estrutura definitiva para o atendimento aos passageiros.

Nesta temporada, os navios continuarão utilizando o cais público de Paranaguá. De acordo com a Portos do Paraná, os passageiros serão transportados de ônibus até o Mega Rocio, que funcionará como terminal provisório de embarque e desembarque, nas proximidades do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio.

O trajeto entre o cais e o centro de eventos será acompanhado pela Guarda Portuária. A estrutura necessária para o funcionamento do terminal provisório ficará sob responsabilidade do Governo do Estado.

As embarcações têm previsão de permanecer na cidade das 8h às 18h. Durante esse período, a Praça de Eventos também contará com uma estrutura de receptivo turístico, com atividades culturais e divulgação dos atrativos locais.

Novo terminal de passageiros terá investimento de R$ 81 milhões

Além da operação provisória, Paranaguá se prepara para receber uma estrutura própria para os turistas que chegam de navio. A Portos do Paraná informou que a construção do novo Terminal de Passageiros deve começar nas próximas semanas.

O empreendimento receberá investimento de R$ 81 milhões e será construído em uma área ao lado do Terminal de Contêineres. A implantação do canteiro de obras está prevista para os próximos dias, e o prazo de execução será de oito meses (240 dias).

Os trabalhos serão realizados em regime de 24 horas. O projeto prevê mais de 12,2 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em dois pavimentos, com capacidade operacional para receber até 5 mil passageiros simultaneamente.

A expectativa da Portos do Paraná é que o novo espaço já possa receber os turistas na temporada de cruzeiros 2027/2028. Além disso, o órgão também esclareceu que o projeto de construção de um píer exclusivo para cruzeiros continua em andamento.

Neste momento, porém, a prioridade é a implantação do Terminal de Passageiros. Até que as estruturas sejam concluídas, o cais público seguirá sendo utilizado para receber as embarcações.

Quais são as datas das escalas de cruzeiros em Paranaguá?

As 12 escalas do MSC Musica estão distribuídas entre dezembro de 2026 e março de 2027. Confira o calendário:

26 de dezembro de 2026

2, 9, 16, 24 e 30 de janeiro de 2027

6, 13, 20 e 27 de fevereiro de 2027

6 e 13 de março de 2027

Os pacotes com embarque em Paranaguá oferecem três opções de roteiro. A viagem regular inclui paradas em Itajaí, Ilhabela, Rio de Janeiro, Búzios e Ilha Grande.

Para o período de Ano Novo, há uma programação especial que acrescenta Copacabana ao itinerário. Já a saída do fim de semana de 24 de janeiro prevê paradas em Itajaí, Ilhabela, Rio de Janeiro, Ilha Grande e Búzios.