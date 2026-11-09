Como funciona equipamento inédito no Brasil recém comprado pela Polícia do Paraná

Drogas sintéticas, medicamentos falsificados e bebidas adulteradas poderão ser identificados com maior precisão pela Polícia Científica do Paraná (PCIPR), que incorporou um equipamento de aproximadamente R$ 2 milhões ao laboratório de Química Forense. Com a aquisição, o Paraná se torna o primeiro estado brasileiro a contar com esse tipo de equipamento.

A tecnologia permite investigar a composição molecular de substâncias e identificar compostos químicos desconhecidos, ampliando os recursos utilizados na produção de provas criminais. O aparelho, denominado Bruker Fourier 80, utiliza a técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), que permite examinar a estrutura das moléculas e identificar características químicas de diferentes materiais.

Até então, entre os órgãos de perícia oficial do país, a tecnologia era utilizada apenas pela Polícia Federal, segundo a PCIPR.

Entre as possibilidades de aplicação estão a investigação de drogas ilícitas, a identificação de novas substâncias psicoativas e a análise de medicamentos. O equipamento também poderá auxiliar na detecção de adulterações em produtos comercializados à população, como vinhos, azeites e outras bebidas alcoólicas.

A tecnologia funciona como um recurso complementar aos métodos já utilizados nos laboratórios. Ao fornecer informações detalhadas sobre a composição das amostras, poderá ajudar os peritos a diferenciar substâncias semelhantes e reconhecer alterações que indiquem falsificação ou fraude.

Segundo o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Ciro Pimenta, a aquisição amplia as possibilidades de investigação criminal e fortalece o trabalho pericial.

“Amplia o escopo de exames periciais e oferece novas possibilidades para a identificação e a caracterização de substâncias. Fortalecemos a produção de provas técnico-científicas e ampliamos o suporte aos procedimentos criminais, contribuindo para que as autoridades tenham informações qualificadas para a correta elucidação dos casos”, afirma.

Tecnologia poderá auxiliar na identificação de novas drogas

Uma das aplicações do equipamento será a análise de substâncias desconhecidas, incluindo compostos encontrados em drogas sintéticas. A identificação dessas substâncias pode representar um desafio para os laboratórios, especialmente quando apresentam características químicas diferentes das drogas já conhecidas.

A chefe da Química Forense da PCIPR, Gabriela de Moraes Pinto, explica que a Ressonância Magnética Nuclear permitirá aprofundar a investigação sobre a composição dos materiais examinados.

“Ele pode ser utilizado na identificação de drogas, medicamentos, solventes e substâncias desconhecidas, além de ajudar na análise de misturas. É uma ferramenta que complementa os equipamentos já existentes no laboratório e amplia nossas possibilidades de investigação, permitindo análises mais completas e resultados mais confiáveis”, explica.

Além de identificar componentes químicos, o aparelho poderá contribuir para a escolha de exames complementares e otimizar determinados procedimentos laboratoriais.

Entretanto, a utilização rotineira da tecnologia ainda depende da validação dos métodos de análise e da capacitação dos profissionais. Essas etapas são necessárias para garantir a confiabilidade dos resultados e a rastreabilidade das amostras examinadas.

Equipamento poderá integrar rede nacional de pesquisa

A aquisição também abre possibilidades de cooperação científica entre instituições de pesquisa e órgãos de segurança pública.

Para Caroline Da Ros, coordenadora-geral do NAPI Segurança Pública e Ciências Forenses e diretora do Setor de Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a incorporação da tecnologia representa uma oportunidade de ampliar a capacidade de investigação e fortalecer a integração entre laboratórios.

“Além de ampliar significativamente as possibilidades de aplicação da Ressonância Magnética Nuclear em análises periciais, a iniciativa demonstra o pioneirismo da Polícia Científica do Paraná e sua visão estratégica de futuro, ao investir em tecnologias inovadoras e em um modelo de atuação colaborativa”, afirma.

Segundo Caroline, a possível integração a uma rede nacional de Ressonância Magnética Nuclear permitirá compartilhar conhecimentos técnicos e capacidades analíticas entre instituições, contribuindo para investigações mais complexas.

O investimento de aproximadamente R$ 2 milhões foi financiado integralmente com recursos repassados pela Loteria do Estado do Paraná (Lotopar). O equipamento foi instalado na Seção de Química Forense da Polícia Científica, onde passará a integrar os procedimentos laboratoriais após a conclusão das etapas de implementação e validação.