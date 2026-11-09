Anvisa determina apreensão de emagrecedor sem registro no país

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do emagrecedor Ultra Shape. O produto não possui registro, notificação ou cadastro na vigilância sanitária e é fabricado por empresa desconhecida. A medida foi publicada nesta segunda-feira (9) no Diário Oficial da União. As informações são da Agência Brasil.

A resolução da Anvisa foi tomada após comprovação de anúncio de venda e comercialização do emagrecedor. As ações de fiscalização incluem a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso do produto. As medidas aplicam-se a pessoas físicas e jurídicas e a veículos de comunicação.

A resolução também determinou a apreensão de outros medicamentos fabricados pela empresa Ciência da Natureza Eireli: Espinheira Santa, Garra D, Canela de Velho + Unha de Gato + Sucupira + Garra D, e Sucupira + Unha de Gato + Garra D. Segundo a Anvisa, os medicamentos não possuem registro e a empresa não tem autorização para fabricar medicamentos.

A reportagem entrou em contato com a Ciência da Natureza Eireli e aguarda posicionamento.