IPVA mais barato eleva adimplência no Paraná; veja ranking dos bons pagadores

Um levantamento realizado pelo Detran-PR em setembro indica que 70,28% dos veículos no Paraná estão com o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) regularizado. Um fator decisivo para este resultado foi a queda no valor do IPVA, no exercício passado, que segundo o órgão ajudou motoristas a manterem os documentos em dia.

Ao todo, 6.674.937 veículos estão com a documentação regularizada no estado — sendo 43,3% quitados no exercício atual e 26,98% cobertos pela validade do licenciamento do ano anterior. O percentual de inadimplentes é de 29,83%.

Os dados mostram a evolução do índice de regularização nos anos anteriores durante o mesmo mês: em setembro de 2025, o percentual de veículos regulares era de 69,83% (6.246.075); em 2024, de 69,3% (5.934.223); e em 2023, de 69,2% (5.737.737).

A diretora-presidente do Detran-PR, Viviane da Paz, associa o resultado à cobrança do imposto estadual. “O que observamos é que a redução do IPVA no Paraná para a menor alíquota do Brasil elevou a adimplência também no licenciamento”, declarou.

Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a queda na inadimplência reflete o impacto positivo da alíquota reduzida na vida do cidadão paranaense. “O cidadão tem consciência da importância do imposto e de como ele vai impactar sua vida e, ao trazer o menor IPVA do país, criamos as condições para que ele ajude a construir o Paraná que todos queremos”, diz.

Situação nos municípios

Entre os municípios do interior de pequeno porte, Quatro Pontes registra o maior índice de regularização do estado, com 85,85% da frota adimplente (64,39% quitados no ano corrente e 21,46% no ano anterior). As posições seguintes são ocupadas por Mercedes (79,88%), Pérola d’Oeste (79,75%), Planalto (79,29%) e Nova Santa Rosa (79,12%).

Nos municípios com frota superior a 100 mil veículos, Toledo lidera a regularização com 74,37%. Curitiba registra 73,52% de adimplência e apresenta o maior percentual de quitação no exercício atual entre as grandes cidades (53,75%). Na sequência aparecem Cascavel (72,77%), São José dos Pinhais (71,38%), Maringá (71,27%) e Ponta Grossa (70,44%).

Regras e prazos para regularização

O CRLV é um documento de porte obrigatório. O motorista flagrado em fiscalização sem o documento atualizado fica sujeito a multa de gravíssima restrição, pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. No Paraná, condutores abordados pela Polícia Militar com o documento em atraso podem realizar a quitação via Pix no momento da autuação para evitar o recolhimento do automóvel.

De acordo com o órgão, a pendência no licenciamento pode ocorrer por falta de pagamento da taxa, débitos acumulados de IPVA, multas em aberto, restrições judiciais ou comunicação de venda com pendência administrativa de transferência.

Calendário de vencimento e como pagar

O prazo de pagamento do licenciamento de 2026 encerra-se em novembro, de acordo com o final da placa do veículo:

Placas finais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: prazos já vencidos;

prazos já vencidos; Placa final 9: vencimento em 13 de novembro;

vencimento em 13 de novembro; Placa final 0: vencimento em 27 de novembro.

A taxa do licenciamento possui valor único de R$ 94,61. Para a emissão da guia, é obrigatória a quitação integral prévia do IPVA e de multas pendentes.

A guia de arrecadação pode ser emitida no site do Detran-PR, no aplicativo Detran Inteligente e nos postos de atendimento presenciais (Ciretrans, Postos Avançados e unidades do Poupatempo). O pagamento via Pix libera o documento em até 15 minutos.