Você usa garrafas de plástico? Cuidado: nanoplásticos podem causar grave inflamação

Garrafas de água, copos descartáveis e embalagens plásticas podem se fragmentar em partículas microscópicas chamadas nanoplásticos, invisíveis a olho nu e capazes de se dispersar pelo ar. Quando inaladas, essas partículas alcançam regiões profundas dos pulmões e desencadeiam processos inflamatórios agudos, segundo pesquisa publicada no Journal of Hazardous Materials Advances. O estudo comparou os efeitos de dois dos plásticos mais comuns no dia a dia — polietileno e polipropileno — e identificou os mecanismos moleculares envolvidos na resposta inflamatória pulmonar.

A equipe liderada pelo Dr. Jinyoung Jeong, do Centro de Pesquisa em Doenças Ambientais do Instituto de Pesquisa em Biociência e Biotecnologia da Coreia (KRIBB), em colaboração com o professor Wan-Seob Cho, da Universidade Dong-A, preparou nanopartículas de polietileno e polipropileno e as administrou diretamente na traqueia de camundongos. Os pesquisadores avaliaram a inflamação pulmonar e compararam os resultados com os provocados por partículas de exaustão de diesel.

Ambos os tipos de nanoplásticos causaram inflamação aguda nos pulmões. Quando medidos por massa, os nanoplásticos de polietileno produziram resposta inflamatória ao menos tão intensa quanto a das partículas de diesel. Já quando a comparação considerou a área de superfície das partículas, tanto o polietileno quanto o polipropileno mostraram potencial inflamatório superior ao do diesel.

Produção de moléculas reativas e danos celulares

Os cientistas examinaram macrófagos alveolares, células imunológicas responsáveis pela limpeza dos pulmões. A exposição aos nanoplásticos aumentou a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), moléculas altamente reativas que, em excesso, danificam as células. Essa produção de ROS esteve diretamente associada à resposta inflamatória, ajudando a explicar como os nanoplásticos recrutam células imunológicas adicionais e contribuem para lesões no tecido pulmonar. A análise de expressão gênica também revelou alterações em vias relacionadas à inflamação e à regulação imunológica.

Os achados demonstram que os nanoplásticos podem interferir ativamente nas respostas imunológicas dos pulmões nas condições experimentais testadas. Também sugerem que avaliar partículas aéreas apenas por massa pode subestimar o potencial inflamatório dos nanoplásticos. Os pesquisadores destacam a necessidade de avaliações ambientais e de saúde pública que considerem a área de superfície e a reatividade das partículas, além da massa. O estudo oferece base científica para refinar futuras avaliações de segurança de nanoplásticos e outros poluentes particulados.

O Dr. Jinyoung Jeong afirmou que o trabalho demonstra como nanopartículas de polietileno e polipropileno, plásticos amplamente usados no cotidiano, podem desencadear inflamação pulmonar por meio da produção de ROS e da reatividade de superfície após exposição respiratória. Ele espera que os resultados forneçam evidências científicas úteis para superar avaliações baseadas apenas em massa e desenvolver critérios ambientais e de saúde pública mais abrangentes, que levem em conta as características das nanopartículas.