Enzima do sistema imunológico pode ser chave para amenizar tipo mais letal de câncer

Uma enzima que atua no sistema imunológico pode ser a chave para tratar um dos tipos mais letais de câncer. Pesquisadores descobriram que bloquear o fator B do complemento (CFB) interrompe o crescimento do câncer de pâncreas e modifica o ambiente ao redor do tumor, dificultando a defesa das células cancerígenas. A supressão mais expressiva foi observada quando o bloqueio da enzima foi combinado com quimioterapia e imunoterapia, segundo informações divulgadas pela agência internacional de notícias HealthDay.

O adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) é uma das formas mais difíceis de câncer a ser tratada, em grande parte porque o tumor cria um ambiente altamente imunossupressor. As terapias disponíveis são limitadas e a taxa de sobrevida em cinco anos fica abaixo de 15%. O estudo, publicado no periódico científico The American Journal of Pathology, testou o uso do iptacopan, um medicamento oral já aprovado para tratar doenças raras relacionadas ao sistema complemento.

Os cientistas examinaram tecidos humanos de PDAC e identificaram que níveis elevados de CFB no tecido conjuntivo ao redor do tumor estavam associados a taxas de sobrevida mais baixas e recorrência mais frequente da doença. Em seguida, testaram o inibidor seletivo de CFB em células de câncer pancreático e observaram que o bloqueio reduziu a proliferação das células cancerígenas e promoveu o envelhecimento celular, acompanhado pelo aumento da expressão de p21, uma proteína que sinaliza às células cancerígenas para pararem de crescer.

Em modelo animal, o iptacopan suprimiu significativamente o crescimento do tumor. Além disso, o bloqueio de CFB alterou o microambiente imunológico do tumor: houve redução de células T regulatórias e aumento da infiltração de células T CD8+, o que sugere que a intervenção não apenas afeta diretamente as células tumorais, mas também remodela o contexto imunológico do câncer. Essa descoberta levou os pesquisadores a explorar a terapia combinada com bloqueadores de checkpoint imunológico, onde observaram atividade antitumoral adicional.

Como o câncer de pâncreas cria um ambiente excepcionalmente imunossupressor, direcionar as células tumorais diretamente via imunoterapia tem tido sucesso limitado. O estudo mostra que o CFB pode ser um dos mecanismos que ajudam a manter esse ambiente defensivo. A inibição de CFB atinge tanto as células cancerígenas quanto seu entorno. Os autores ressaltam que mais estudos pré-clínicos e clínicos são necessários, mas os achados apoiam o potencial do iptacopan como terapia combinada.