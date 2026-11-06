Lesões de pele resistentes revelam linfoma oculto em paciente

Um homem de 61 anos sofreu por dois anos com lesões dolorosas na boca e manchas roxas que causavam coceira no tronco e nos membros. Diagnosticado repetidamente com líquen plano oral, ele recebeu tratamentos prolongados com corticoides, hidroxicloroquina e medicamentos fitoterápicos, mas os sintomas não melhoraram e continuaram piorando. A investigação mais profunda revelou que, na verdade, ele tinha um linfoma de células T, um tipo de câncer do sistema linfático que estava se manifestando na pele e nas mucosas. As informações são da revista científica SKIN.

O exame clínico mostrou manchas e placas avermelhadas a arroxeadas espalhadas pelo corpo, placas espessas nas mãos com unhas engrossadas e estriadas, erosões graves e crostas hemorrágicas nos lábios, estrias esbranquiçadas na mucosa bucal e vermelhidão genital com leve exsudação. Biópsias da pele mostraram inflamação compatível com líquen plano, mas a tomografia por emissão de pósitrons identificou múltiplos linfonodos aumentados. Exames de sangue e medula óssea detectaram populações anormais de células T, e a biópsia de linfonodo revelou linfócitos atípicos que representavam 91,72% das células linfoides.

O diagnóstico final foi linfoma de células T periférico, não especificado de outra forma, com doença mucocutânea extensa semelhante ao líquen plano. As lesões de pele biopsiadas não mostraram infiltrados linfoides atípicos ou características tumorais densas, o que inicialmente não levantou suspeita de linfoma. O envolvimento oral crônico, as alterações nas unhas e a histopatologia apoiavam o diagnóstico de líquen plano, mas a distribuição incomumente extensa, a resposta fraca ao tratamento convencional e o aumento dos linfonodos motivaram uma investigação mais ampla.

O paciente foi tratado com quimioterapia combinada e cuidados dermatológicos de suporte. As placas cutâneas e as erosões orais melhoraram substancialmente após o início do tratamento adequado. Os autores do relato alertam que doenças semelhantes ao líquen plano que sejam incomumente extensas, progressivas, refratárias ao tratamento apropriado ou acompanhadas de aumento de linfonodos devem levar à investigação de malignidades subjacentes. Exames de imagem, biópsia de linfonodo, avaliação da medula óssea e colaboração multidisciplinar são fundamentais nesses casos.