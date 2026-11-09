Descoberta reduz em 53% danos do Alzheimer no cérebro traz nova esperança contra a doença

Uma equipe de cientistas sul-coreanos descobriu que uma proteína envolvida na regulação genética pode suprimir a agregação prejudicial da beta-amiloide, peptídeo associado à doença de Alzheimer. A abordagem também reduziu a toxicidade de agregados proteicos já formados. Em experimentos com camundongos, o tratamento diminuiu o acúmulo de proteínas no cérebro e melhorou a memória de reconhecimento, segundo informações divulgadas pela agência de notícias do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST).

A equipe liderada pela professora Mi Hee Lim, do Departamento de Química do KAIST, identificou uma nova forma de controlar a agregação e a toxicidade da beta-amiloide. Um dos sinais característicos do Alzheimer é justamente o acúmulo anormal dessa proteína no cérebro. Agregados tóxicos formados durante esse processo podem danificar células nervosas.

Os pesquisadores utilizaram uma proteína do tipo zinc finger, conhecida por seu papel na regulação de genes. Íons de zinco estabilizam a estrutura dobrada dessa proteína, permitindo que ela reconheça DNA ou RNA. A equipe testou se ela também poderia se ligar diretamente a uma proteína relacionada à doença.

Por meio de simulações computacionais e experimentos, os cientistas confirmaram que um segmento específico da proteína zinc finger, chamado ZF2–4, se liga diretamente às regiões da beta-amiloide envolvidas em sua agregação. Essa ligação alterou o processo: a formação de fibrilas longas e entrelaçadas foi suprimida, e agregados menos tóxicos surgiram no lugar. Quando fibrilas pré-formadas foram tratadas com ZF2–4, elas se fragmentaram em pedaços curtos e finos, e sua toxicidade para as células diminuiu.

Entregar a proteína ao cérebro representou um desafio. A barreira hematoencefálica protege o órgão de substâncias nocivas, mas também dificulta a entrada de proteínas terapêuticas. Os pesquisadores acoplaram um peptídeo curto à proteína para ajudá-la a atravessar essa barreira, criando uma variante chamada ZF2–4–P9.

Quando a versão modificada foi administrada a camundongos transgênicos modelados para Alzheimer, os depósitos de beta-amiloide no córtex cerebral e no hipocampo diminuíram cerca de 53% em comparação com o grupo controle. O hipocampo é uma região cerebral importante para memória e aprendizado.

O tratamento também reduziu a ativação excessiva das micróglias, células imunológicas do cérebro. Embora protejam o órgão, quando hiperativadas podem contribuir para respostas inflamatórias. Nos camundongos tratados, a ativação microglial caiu aproximadamente 29% no córtex cerebral e cerca de 50% no hipocampo.

Em testes comportamentais, os animais tratados apresentaram melhora na memória de reconhecimento, que é a capacidade de distinguir um objeto familiar de um novo. No entanto, não foram observadas melhorias estatisticamente significativas em outros testes de memória e aprendizado. Por serem resultados obtidos em animais, estudos adicionais são necessários para avaliar eficácia terapêutica e segurança a longo prazo antes de aplicação em humanos.

O estudo mostra que modificar a superfície e a estrutura de uma proteína pode ajudar a controlar a agregação prejudicial de proteínas relacionadas a doenças. As descobertas podem apoiar o desenvolvimento de terapias baseadas em proteínas que tenham como alvo a beta-amiloide.

Os achados foram publicados on-line em 30 de setembro de 2026 na revista científica Advanced Science. A pesquisa foi conduzida em colaboração com equipes da Universidade Nacional de Jeonbuk, do Instituto de Pesquisa em Biociência e Biotecnologia da Coreia, do Instituto Coreano de Ciência Básica e do Instituto de Ciência Básica.