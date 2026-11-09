Temporal de sábado, em Curitiba, teve microexplosões e ventos de até R$ 120 km/h

A tempestade que atingiu Curitiba e cidades da Região Metropolitana no último sábado (7) teve rajadas de vento que podem ter chegado a 120 km/h em alguns pontos. A análise preliminar do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) identificou sinais de microexplosão, fenômeno capaz de provocar ventos fortes e destrutivos em áreas localizadas.

Segundo o Simepar, a tempestade foi provocada pela passagem de uma intensa linha de instabilidade, que também gerou uma frente de rajada. Nas estações meteorológicas monitoradas pelo órgão, os ventos ficaram entre 60 km/h e 100 km/h.

Em três locais, porém, foram observados sinais de microexplosão, também conhecida como downburst: no bairro Hauer, em Curitiba; na região do pesqueiro Angélica/Passaúna, em Araucária; e em Piraquara. Nesses pontos, a estimativa é de que as rajadas tenham alcançado cerca de 120 km/h.

O que é uma microexplosão?

A microexplosão acontece quando a chuva acumulada dentro de uma nuvem desce rapidamente em direção ao solo. Durante a queda, a água arrasta o ar e provoca rajadas de vento muito intensas na superfície.

O fenômeno pode causar estragos concentrados em áreas específicas. A classificação depende da extensão dos danos: quando o fenômeno atinge uma área com menos de 4 quilômetros de comprimento, é chamado de microburst. Em áreas maiores, acima de 4 quilômetros, recebe o nome de macroburst.

O termo downburst faz parte dos estudos do cientista Theodore Fujita, que também desenvolveu a escala utilizada mundialmente para classificar tornados.