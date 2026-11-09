TJPR escolhe novo presidente; veja quem comandará o tribunal até 2028

O desembargador Jucimar Novochadlo foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) para o biênio 2027-2028. A escolha ocorreu nesta segunda-feira (9), durante sessão do Tribunal Pleno, e o magistrado recebeu 87 votos no primeiro escrutínio. O outro candidato, o desembargador Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, teve 44 votos. A atual presidente do TJPR para o biênio 2025-2026 é a desembargadora Lídia Maejima.

Aos 66 anos, Novochadlo será o 52º presidente da história do TJPR. Ele tem mais de 37 anos de carreira na magistratura e já ocupou diferentes funções no Judiciário paranaense.

Natural de Guaraniaçu, no interior do Paraná, o desembargador se formou em Direito pela Universidade Católica do Paraná, em 1982. Antes de ingressar na magistratura, trabalhou como servidor concursado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), entre setembro de 1980 e julho de 1989.

+ Leia mais Juíza que substituiu Sérgio Moro na Lava Jato tem afastamento suspenso pelo STF

A carreira como juiz começou em julho de 1989, quando assumiu como juiz substituto da Comarca de Guarapuava. Depois, atuou nas comarcas de Palmital, Santa Helena, Jandaia do Sul, Pitanga e Londrina.

Em 2004, foi nomeado juiz do Tribunal de Alçada do Estado do Paraná e, em dezembro daquele ano, chegou ao cargo de desembargador do TJPR.

Na Justiça Eleitoral, Novochadlo foi vice-presidente e corregedor do TRE-PR a partir de fevereiro de 2014. Em 2015, assumiu a presidência da Corte Eleitoral. Desde agosto de 2025, também integra os Conselhos Diretores do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (Funseg) e do Fundo de Justiça (Funjus) do TJPR. Atualmente, é membro do Órgão Especial do Tribunal.

Nova cúpula do TJPR

Além da presidência, a sessão do Tribunal Pleno definiu outros integrantes da administração do TJPR para o próximo biênio. O desembargador Roberto Portugal Bacellar foi eleito para a 2ª Vice-Presidência, com 70 votos.

+ Leia mais Sergio Moro anuncia dois novos secretários: Segurança e Infraestrutura

Para a Corregedoria-Geral da Justiça, foi eleito o desembargador Fábio André Santos Muniz, com 73 votos. Também foram escolhidos os responsáveis pela Ouvidoria do Tribunal: o desembargador José Américo Penteado de Carvalho foi eleito ouvidor-geral, como candidato único, com 113 votos, enquanto o desembargador Humberto Luiz Carapunarla assumirá o cargo de ouvidor, também sem concorrentes, com 126 votos.

As votações para a 1ª Vice-Presidência e para a função de corregedor ainda serão realizadas em segundo escrutínio na tarde desta segunda-feira (9).