Procura por postes dispara após temporal mais severo de 2026; 15 mil ainda estão sem luz

O temporal de sábado (7), classificado pela Copel como a maior contingência do ano, deixou milhares de imóveis sem energia e provocou um aumento na procura por postes de padrão de entrada de luz em Curitiba e na Região Metropolitana. Dois dias depois da tempestade, 15,2 mil unidades consumidoras ainda estão sem fornecimento de energia em todo o Paraná.

Empresas especializadas na venda e instalação dessas estruturas estão com as equipes sobrecarregadas e, em alguns casos, só conseguem agendar novos serviços para quinta-feira (12).

Empresas ainda têm postes em estoque, mas a instalação demora. Na Postes Bom Pastor, o vendedor Flávio Luiz Vieira relata que a demanda aumentou após a tempestade. Apenas nesta segunda-feira, ele realizou seis orçamentos para substituir postes danificados pela queda de árvores e galhos.

“Só hoje eu fiz seis orçamentos de queda de postes por causa de árvores ou galhos de árvores. Minhas equipes já estão todas mobilizadas. Se algum cliente entrar em contato, hoje eu já não consigo atender”, afirma.

Segundo Flávio, ocorrências desse tipo costumam ser pontuais, geralmente provocadas por colisões de caminhões ou quedas isoladas de árvores. Com os estragos concentrados em um único fim de semana, as equipes ficaram sem disponibilidade para novos atendimentos imediatos.

A situação é semelhante na Volpe Postes de Concreto. O proprietário, Sr. Volpe, explica que os postes estão disponíveis em estoque, mas a entrega e a instalação precisam ser programadas. “Não é assim, chegar na loja, comprar e entregar na hora. Tem que instalar, montar e isso leva quase um dia”, explica.

De acordo com ele, as duas vagas que ainda estavam disponíveis para quarta-feira (11) foram preenchidas, e os novos pedidos passaram a ser agendados para quinta-feira (12). “O problema não é necessariamente a falta de material, mas o tempo necessário para retirar os postes danificados, preparar o local e instalar as novas estruturas”, afirma.

Vendas aumentam após tempestade

Na Rchibior, a quantidade de postes comercializados passou de uma média de quatro para seis unidades por dia, segundo a proprietária Danusa Chibior. O movimento representa duas vendas adicionais diariamente, um crescimento de 50% em relação ao volume habitual do estabelecimento.

“Quando o poste está quebrado, a substituição exige ainda mais cuidado. É preciso retirar a estrutura danificada antes de instalar a nova, e esse trabalho leva tempo. Mesmo com o poste disponível em estoque, nem sempre conseguimos fazer a instalação imediatamente, porque dependemos da disponibilidade das equipes”, explica Danusa Chibior, da Rchibior.

A situação afeta principalmente moradores que precisam substituir o padrão de entrada de energia do imóvel. Mesmo com o equipamento disponível para compra, a instalação pode levar dias, dependendo da agenda das empresas.

Muita gente sem luz

Segundo a Copel, 493 mil unidades consumidoras chegaram a ficar sem energia no momento mais crítico do temporal. Até a manhã desta segunda-feira (9), a companhia havia restabelecido o fornecimento para 97% dos imóveis atingidos.

Em Curitiba e na Região Metropolitana, a tempestade também provocou interrupções no fornecimento. No sábado, somente a capital chegou a registrar 52,7 mil unidades consumidoras sem luz. Já na manhã de segunda-feira, a Região Leste da Copel, que inclui Curitiba, municípios metropolitanos e o Litoral, concentrava 6,6 mil unidades ainda sem energia.

O diretor-geral de Distribuição da Copel, Denis Mollica, afirma que a companhia mantém equipes mobilizadas em todo o Paraná para recuperar as estruturas danificadas.

“É a maior contingência do ano, como parte de mais um evento climático consecutivo do El Niño. Nosso plano de trabalho está ativo, com equipes distribuídas por todo o Estado no atendimento às demandas dos clientes que registraram desligamentos. É um trabalho contínuo para o restabelecimento da energia, com segurança, o mais rápido possível”, afirma.

Desde sábado, a Copel substituiu 430 postes, reparou 110 transformadores e reconstruiu 23 quilômetros de redes em diferentes regiões do Estado. Os números demonstram a extensão dos danos provocados pela chuva e pelos ventos fortes, que também atingiram estruturas elétricas particulares.

Temporal provocou danos em diferentes regiões do Paraná

A tempestade de sábado foi classificada pela Copel como o evento climático de maior abrangência sobre a rede elétrica do Paraná em 2026. O número de unidades consumidoras afetadas superou o registrado em 4 de outubro, quando aproximadamente 325 mil imóveis ficaram sem energia no momento mais crítico.

Em Curitiba, além dos desligamentos, o temporal provocou quedas de árvores, danos a imóveis e bloqueios de vias públicas. A força dos ventos comprometeu estruturas e dificultou a circulação em diferentes bairros.

No domingo (8), às 13h30, aproximadamente 6,8 mil unidades consumidoras ainda estavam sem energia na capital. Naquele momento, o conjunto formado por Curitiba, Região Metropolitana e Litoral somava 32,2 mil unidades afetadas.

A Copel informou que os trabalhos de recuperação continuam até o restabelecimento completo do fornecimento. Ainda orienta a população a manter distância de postes quebrados, cabos caídos e equipamentos elétricos danificados.

Os consumidores podem comunicar interrupções de energia pelo telefone 0800 51 00 116, pelo WhatsApp (41) 3013-8973 ou pelo aplicativo da companhia.