Apagão recorde: Copel confirma 478 mil unidades sem energia após tempestade

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que as tempestades deste sábado (7) deixaram 478 mil unidades consumidoras sem luz elétrica em todas as regiões do Paraná. O evento climático severo causou o maior pico de desligamentos simultâneos do ano no sistema de distribuição do estado no fim da tarde, superando a marca de 325 mil interrupções registrada no mês de outubro.

De acordo com o diretor-geral de distribuição da Copel, Denis Mollica, foi “a maior contingência do ano”, e atribuiu o recorde como resultado “de mais um evento climático do El Niño”.

Regiões mais afetadas

Às 17h30, cerca de 424 mil imóveis seguiam sem fornecimento, com equipes de manutenção mobilizadas para o restabelecimento contínuo da rede. As regiões com maior volume de desligamentos no momento são Leste (94,8 mil), Centro-Sul (92,6 mil) e Norte (92,2 mil). A região Noroeste, que abrange Maringá, atingida por um tornado esta semana, concentra 80,9 mil unidades afetadas.

Com o deslocamento do temporal em direção ao Norte e Noroeste no início da noite deste sábado, a companhia prevê que o número de interrupções nestas áreas ainda pode aumentar, dependendo do impacto das chuvas sobre a rede.

Canais de atendimento

A orientação oficial é de que a população mantenha distância de fiações e estruturas da rede elétrica que estejam danificadas.

Os consumidores que registrarem falta de luz podem acionar o aplicativo da Copel, o telefone 0800 51 00 116 ou o WhatsApp (41) 3013-8973. Produtores de proteína animal e fumicultores contam com uma linha direta pelo Copel Agro, através do número 0800 643 7676.