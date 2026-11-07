Sábado com tempestades severas no Paraná; Curitiba teve 300 ocorrências com árvores

Tempestades atingiram grande parte do Paraná neste sábado (7), registrando fortes raios, granizo e ventos de até 99 km/h, que provocaram diversos estragos. Em Curitiba, rajadas de 72 km/h resultaram em 300 ocorrências envolvendo quedas de árvores e galhos, que fecharam ruas e caíram sobre carros e casas.

Em Pinhais, o muro de um condomínio desabou. Em São José dos Pinhais, uma mulher foi atingida por uma árvore e encaminhada para o hospital. Muitas residências ficaram sem luz, assim como os terminais do Tatuquara e Hauer, bairro bastante atingido pela chuva.

“No bairro Caximba, foram registrados 14,7 milímetros de chuva em menos de uma hora, o equivalente a aproximadamente 12% da média histórica de precipitação de todo o mês de novembro em Curitiba, que é de 122,4 milímetros”, destacou a prefeitura da capital, que também registrou danos na cobertura da Unidade de Saúde Oswaldo Cruz, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

A prefeitura informou que equipes de arborização trabalham para remoção dos resíduos e liberação das vias. “A Copel também foi acionada para as situações que envolvem danos à rede elétrica. A Prefeitura reforçou ainda o efetivo de agentes de trânsito para orientar os motoristas, especialmente nos cruzamentos com semáforos sem funcionamento e nas vias afetadas pela queda de árvores e fiação.”

A tempestade estava prevista no alerta vermelho enviado pela Defesa Civil e Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná ) para várias cidades. A chuva chegou pelo sul do Paraná e rapidamente avançou por todo Estado. Os ventos chegaram a 99 km/h em Cerro Azul, 96 km/h em Loanda e 90 km/h em Santa Maria do Oeste.

Confira a velocidade dos ventos, registrada nas estações meteorológicas do Simepar neste sábado (07), até as 13h15:

Assis Chateaubriand: 52,9 km/h às 12h45

Cambará: 57,6 km/h às 12h15

Cascavel: 62,3 km/h às 11h45

Cornélio Procópio: 55,8 km/h às 13h15

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 56,2 km/h às 11h30

General Carneiro: 74,5 km/h às 9h15

Guarapuava: 75,6 km/h às 11h45

Laranjeiras do Sul: 80,3 km/h às 11h

Londrina: 50,8 km/h às 11h

Maringá: 75,2 km/h às 13h15

Palmas: 56,5 km/h às 9h

Distrito de Horizonte, em Palmas: 70,9 km/h às 9h15

Santa Maria do Oeste: 90,7 km/h às 12h15

Nova Prata do Iguaçu: 53,6 km/h às 9h45

Toledo: 60,5 km/h às 11h45

Ubiratã: 51,8 km/h às 12h30

Umuarama: 56,2 km/h às 13h

Aeroportos

Cascavel: 64,8 km/h às 11h15

Curitiba Bacacheri: 86,8 km/h às 12h40

São José dos Pinhais: 72 km/h às 12h40 e 13h

Foz do Iguaçu: 55,4 km/h às 8h

Domingo tem chuvas fracas e queda nas temperaturas

Neste domingo (8), uma massa de ar frio impacta as temperaturas, que chegam a 11°C em Curitiba, 10°C no Sul e 8°C no Centro-Sul. Pela manhã, algumas pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de trovoadas, podem ser registradas no Leste, Campos Gerais e Norte do Estado.

“Na faixa litorânea, devido aos ventos que sopram do oceano, são previstas chuvas fracas no decorrer do dia. Nas demais regiões, com o avanço da massa de ar frio, a estabilidade atmosférica volta a predominar, principalmente no Oeste, Sudoeste e Noroeste, onde o sol já aparece”, diz Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar. As máximas amanhã chegam a 28°C no Noroeste, 24°C no Oeste e 16°C no Leste do Paraná.

Na segunda-feira (09), o tempo volta ficar estável e o sol reaparece na maior parte do Estado, com temperaturas mais amenas do que na semana anterior, e chuvas fracas e isoladas no Litoral.