Posto de Guaratuba pegou fogo após ser atingido por raio, afirmam testemunhas

Um posto de gasolina em Guaratuba, no litoral do Paraná, pegou fogo na manhã deste sábado (7), assustando funcionários e moradores. Segundo testemunhas, um raio teria atingido o local, segundos antes do fogo começar. Bombeiros e polícia investigam as causas do acidente. No momento, nenhum carro abastecia no local e ninguém se feriu.

“Não tinha raio, não tinha trovão, não tinha nada. Porque quando dá esse princípio de trovoada, a gente sempre tira o equipamento da tomada pra não ter risco. Mas esse veio de repente, foi só um. Foi um violento”, afirma Sergio Maschio, responsável pelo local. Ele conta que o fogo pegou no filtro da bomba de combustível e escorreu, espalhando-se rapidamente.

“Eu tentei dar o combate ali (ao fogo) e o extintor não deu conta. É muito rápido. Você joga, dá cinco segundos, acaba. Peguei outro. Foram sete extintores”, lembra Sergio. “Daí eu tinha um de CO2, que é de gás, e aí esse combateu melhor. Foi bem melhor. Deu tempo dos bombeiros chegarem. Eles vieram rápido, em uns 10, 15 minutos.”

O fogo destruiu toda estrutura interna do posto e isolou a área em vários quarteirões da Avenida Visconde do Rio Branco, no bairro Brejatuba. Apesar do susto, nenhum imóvel precisou ser interditado e ninguém ficou ferido. O estabelecimento deve acionar o seguro para recuperar as perdas.

Raios por todo Paraná

O sábado foi marcado por fortes raios e tempestades em todo Paraná, com ventos que chegaram a quase 100 km/h, causando estragos em diversas cidades. Em Curitiba, rajadas de 72 km/h resultaram em 300 ocorrências envolvendo quedas de árvores e galhos, que fecharam ruas e caíram sobre carros e casas.

A tempestade estava prevista no alerta vermelho enviado pela Defesa Civil e Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná ) para todo Estado. A chuva chegou pelo sul do Paraná e, como os raios, rapidamente avançou.