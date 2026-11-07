Mais de 5,5 mil imóveis estão sem energia há mais de 48 horas em Maringá

Em Maringá, no Norte do Paraná, 5.515 mil unidades consumidoras estão sem energia elétrica há mais de 48 horas. O apagão é resultado de um tornado de categoria F2 (cujos ventos podem variar de 180 km/h a 253 km/h) que passou pela cidade no último domingo (01) e afetou 77,8 mil unidades consumidoras.

Segundo a Copel, o fornecimento foi restabelecido para 88% dos consumidores atingidos, mas ainda há muitos trechos danificados nas redes e árvores de grande porte sobre fios. Os trabalhos agora estão focados na rede de baixa tensão, que levam a energia até as casas. O tornado atingiu 543 postes, destruiu 19 quilômetros de rede elétrica e danificou 36 transformadores.

Cerca de mil profissionais atuam na operação, que neste fim de semana deve priorizar os locais que receberão alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (8). Os trabalhos terão reforço de 40 militares do Exército Brasileiro, caminhões, guindaste e outros equipamentos especiais para regularizar a situação da energia elétrica na cidade, que tem cerca de 410 mil moradores.