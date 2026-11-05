Casal suspeito de matar desenvolvedor de jogos em Maringá é preso na Argentina

A investigação sobre a morte do desenvolvedor de jogos americano Tamir Nadav, de 46 anos, teve um novo desdobramento nesta quarta-feira (4). Os dois suspeitos do crime, Kauã Kazahaya de Arruda, de 20 anos, e Angelina Oliveira da Silva, de 18, foram presos em San Miguel de Tucumán, na Argentina. Eles estavam foragidos desde que deixaram o Brasil após o assassinato, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A prisão foi realizada pela Polícia Federal da Argentina depois que as autoridades identificaram onde o casal estava. Segundo a PCPR, os dois devem ser transferidos para o Brasil.

Tamir foi encontrado morto em 18 de setembro dentro da casa onde morava com os suspeitos, em Maringá, no Norte do Paraná. O corpo estava em um cômodo trancado e tinha as mãos e os pés amarrados com fita adesiva. A Polícia Civil confirmou o homicídio no dia 22 de setembro.

A Justiça expediu mandados de prisão contra Kauã e Angelina em 1º de outubro por suspeita de homicídio qualificado. No dia 28 do mesmo mês, Kauã passou a integrar a lista vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Suspeita de motivação financeira

Para a PCPR, o crime pode ter sido motivado por interesse no patrimônio da vítima. A investigação começou depois que uma amiga de Tamir procurou a polícia para comunicar o desaparecimento dele, em 3 de setembro.

Quinze dias depois, em 18 de setembro, duas amigas do desenvolvedor voltaram ao endereço. Como ninguém respondeu, elas conversaram com vizinhos, que relataram que não havia movimentação de moradores no imóvel.

As mulheres acionaram a Polícia Militar e, no local, a equipe encontrou uma porta trancada com cadeado e um líquido amarelo no chão. Depois de arrombarem o acesso, encontraram o corpo de Tamir.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que Kauã e Angelina tenham fugido da residência no dia 3 de setembro.

Quem era Tamir Nadav?

Tamir Nadav era um desenvolvedor de jogos eletrônicos, conhecido no meio profissional como “Gringo Makes Games” ou “Mago dos Games”. Com mais de 20 anos de experiência na indústria, ele trabalhou em grandes produções de estúdios renomados, como a Telltale Games, e participou do desenvolvimento de títulos famosos.

A cartela de trabalhos do desenvolvedor incluía os os jogos Minecraft: Story Mode, Batman: The Telltale Series, The Walking Dead: A New Frontier, Marvel’s Guardians of the Galaxy e NBA 2K19.