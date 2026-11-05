Mãe é presa após confessar morte dos filhos de 1 e 5 anos no Paraná

Uma mulher suspeita de matar os dois filhos, de 1 e 5 anos, em Arapongas, no Norte do Paraná, foi presa em flagrante após ser localizada nas proximidades do Rio das Cinzas, na região de Itambaracá. Segundo a Polícia Civil, Franciele Gawleta confessou informalmente ter asfixiado as crianças e transportado os corpos até a região de Bandeirantes e Itambaracá, onde foram encontrados dentro de um carro.

A suspeita foi localizada após moradores informarem à polícia que havia uma mulher nas proximidades de um pesque-pague. As crianças foram encontradas sem vida no interior do veículo, que pertence à mãe. Nenhum responsável estava no local.

“Familiares relataram que ela teria enviado mensagens falando que ela seria a autora do homicídio das crianças e que pretendia, após, tirar a sua própria vida”, relatou a tenente Julia Horomi Bansho, do 18º Batalhão da Polícia Militar.

A possibilidade de que a mulher tivesse se jogado no Rio das Cinzas mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil durante o dia. As buscas se concentraram na região onde o veículo havia sido encontrado e em áreas próximas ao rio. No fim da tarde, moradores acionaram as autoridades após avistarem uma mulher perto de um pesqueiro, na zona rural de Itambaracá.

Policiais militares de Bandeirantes foram deslocados para o local e identificaram Franciele. “As equipes chegaram no local e confirmaram que ela era a mãe das crianças. Também no local, ela já começou a confessar que seria a autora do homicídio”, afirmou a tenente Julia Horomi Bansho.

Segundo o delegado Denner Roque, da Delegacia de Andirá, a suspeita afirmou que matou os filhos em Arapongas, município onde residia, e depois levou os corpos para Itambaracá, cidade onde vivem familiares.

“Ela, mesmo ciente dos seus direitos constitucionais, confessou informalmente a prática delitiva, narrando que teria praticado o delito na cidade de Arapongas, mediante asfixia das crianças, e as trouxe até Itambaracá, cidade onde elas seriam encontradas por familiares”, explicou o delegado.

Em declarações registradas após a prisão e divulgadas pelo portal Tarobá, Franciele afirmou que utilizou as próprias mãos para matar as crianças. “Foi com a mão. Eu matei elas lá em Arapongas. Eu sabia que ia estar perto da minha família e eles iam enterrar”, declarou.

A mulher também afirmou que deixou os filhos dentro do carro e pediu que familiares fossem socorrê-los. Em um áudio enviado antes de ser localizada, teria solicitado: “Manda alguém vir socorrer eles aqui”.

Polícia investiga motivação das mortes

A Polícia Civil apura as circunstâncias e a motivação do crime. Segundo as informações reunidas pelos investigadores, Franciele e o pai das crianças estavam envolvidos em uma disputa judicial pela guarda dos filhos.

A tenente Julia Horomi Bansho informou que, durante a abordagem, a suspeita relacionou o crime a conflitos com o ex-companheiro. Essa versão, no entanto, ainda depende de investigação.

Após ser localizada, Franciele foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante por homicídio. A autoridade policial também solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva.

Os corpos das duas crianças foram encaminhados à Polícia Científica para exames periciais. A investigação deverá esclarecer a dinâmica das mortes, confrontar as declarações da suspeita com os laudos e demais provas e apurar as circunstâncias que antecederam o crime.

Até a divulgação das informações, Franciele não havia constituído defesa.