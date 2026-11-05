Violência

Mãe é presa após confessar morte dos filhos de 1 e 5 anos no Paraná

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Ana Reimann - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 05/11/26 14h51
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Mulher é presa em flagrante após matar os dois filhos, Arapongas

Uma mulher suspeita de matar os dois filhos, de 1 e 5 anos, em Arapongas, no Norte do Paraná, foi presa em flagrante após ser localizada nas proximidades do Rio das Cinzas, na região de Itambaracá. Segundo a Polícia Civil, Franciele Gawleta confessou informalmente ter asfixiado as crianças e transportado os corpos até a região de Bandeirantes e Itambaracá, onde foram encontrados dentro de um carro.

A suspeita foi localizada após moradores informarem à polícia que havia uma mulher nas proximidades de um pesque-pague. As crianças foram encontradas sem vida no interior do veículo, que pertence à mãe. Nenhum responsável estava no local.

“Familiares relataram que ela teria enviado mensagens falando que ela seria a autora do homicídio das crianças e que pretendia, após, tirar a sua própria vida”, relatou a tenente Julia Horomi Bansho, do 18º Batalhão da Polícia Militar.

A possibilidade de que a mulher tivesse se jogado no Rio das Cinzas mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil durante o dia. As buscas se concentraram na região onde o veículo havia sido encontrado e em áreas próximas ao rio. No fim da tarde, moradores acionaram as autoridades após avistarem uma mulher perto de um pesqueiro, na zona rural de Itambaracá.

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Policiais militares de Bandeirantes foram deslocados para o local e identificaram Franciele. “As equipes chegaram no local e confirmaram que ela era a mãe das crianças. Também no local, ela já começou a confessar que seria a autora do homicídio”, afirmou a tenente Julia Horomi Bansho.

Segundo o delegado Denner Roque, da Delegacia de Andirá, a suspeita afirmou que matou os filhos em Arapongas, município onde residia, e depois levou os corpos para Itambaracá, cidade onde vivem familiares.

“Ela, mesmo ciente dos seus direitos constitucionais, confessou informalmente a prática delitiva, narrando que teria praticado o delito na cidade de Arapongas, mediante asfixia das crianças, e as trouxe até Itambaracá, cidade onde elas seriam encontradas por familiares”, explicou o delegado.

Em declarações registradas após a prisão e divulgadas pelo portal Tarobá, Franciele afirmou que utilizou as próprias mãos para matar as crianças. “Foi com a mão. Eu matei elas lá em Arapongas. Eu sabia que ia estar perto da minha família e eles iam enterrar”, declarou.

A mulher também afirmou que deixou os filhos dentro do carro e pediu que familiares fossem socorrê-los. Em um áudio enviado antes de ser localizada, teria solicitado: “Manda alguém vir socorrer eles aqui”.

Polícia investiga motivação das mortes

A Polícia Civil apura as circunstâncias e a motivação do crime. Segundo as informações reunidas pelos investigadores, Franciele e o pai das crianças estavam envolvidos em uma disputa judicial pela guarda dos filhos.

A tenente Julia Horomi Bansho informou que, durante a abordagem, a suspeita relacionou o crime a conflitos com o ex-companheiro. Essa versão, no entanto, ainda depende de investigação.

Após ser localizada, Franciele foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante por homicídio. A autoridade policial também solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva.

Os corpos das duas crianças foram encaminhados à Polícia Científica para exames periciais. A investigação deverá esclarecer a dinâmica das mortes, confrontar as declarações da suspeita com os laudos e demais provas e apurar as circunstâncias que antecederam o crime.

Até a divulgação das informações, Franciele não havia constituído defesa.

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