Inmet emite alerta severo para tempestade no Paraná nesta quinta com nova frente fria

A quinta-feira (5) é marcada pelo avanço de uma nova frente fria que mantém o risco de tempestades no Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém alertas severos que abrangem todo o estado devido aos riscos associados ao volume de chuva e aos ventos intensos.

Alertas de perigo e acumulado de chuva

Todo o território paranaense está sob alerta amarelo de tempestade com grau de severidade de perigo potencial, com vigência pelo menos até as 23h59 desta quinta-feira. O aviso aponta chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo, além de baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Paralelamente, a metade norte do estado enfrenta um alerta laranja para tempestade iniciado nos primeiros minutos do dia, trazendo chuvas de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos fortes entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há riscos potenciais de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. As orientações oficiais recomendam que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Em caso de necessidade, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Ainda nesta quinta-feira todas as 399 cidades do Paraná passaram a integrar um novo alerta laranja, desta vez para acumulado de chuva classificado como perigo, válido até as 23h59. O aviso reforça o risco de volumes entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em municípios com áreas de risco.

Previsão do tempo para sexta-feira

Para a sexta-feira (6), a aproximação de um novo sistema de baixa pressão próximo ao Paraguai, com extensão em direção à Região Sul do Brasil, deve favorecer a formação de áreas de instabilidade a partir da tarde, trazendo a possibilidade de temporais localizados. As temperaturas elevadas continuam a ser um dos principais destaques do período no estado.