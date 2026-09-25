Investigação

Casal é procurado por morte de ex-desenvolvedor de Minecraft no Norte do Paraná

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Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 25/09/26 15h26
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Fotografia em primeiro plano de um homem adulto de meia-idade, enquadrado do peito para cima, olhando diretamente para a câmera contra um fundo neutro. Em primeiro plano, o homem tem pele clara, cabelos muito curtos em tom castanho-escuro com fios grisalhos nas laterais, sobrancelhas espessas e olhos escuros. Ele exibe uma barba cheia e bem aparada com fios brancos intercalados, além de dois piercings labiais esféricos metálicos no labio inferior. Ele esboça um leve sorriso com os lábios fechados e veste uma camiseta básica de malha azul-marinho. Ao fundo, sob iluminação frontal suave e uniforme, destaca-se uma parede lisa em tom bege claro sem elementos decorativos.
Casal teria usado dinheiro do desenvolvedor para fazer compras. Foto: Reprodução/Kokku.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) procura um homem de 20 anos e uma jovem de 18 anos suspeitos de participação na morte do norte-americano Tamir Nadav, de 46 anos. A vítima, que atuou como desenvolvedor do jogo Minecraft, foi encontrada sem vida em uma casa no bairro Jardim Novo Horizonte I, em Maringá, no Norte do Estado, no dia 18 de setembro.

A identificação oficial do corpo foi confirmada pela Polícia Científica por meio de exames na arcada dentária. Segundo as investigações, os dois procurados moravam temporariamente com a vítima no local. A principal linha de investigação indica motivação financeira, já que a polícia detectou saques e transferências das contas de Nadav logo após o crime.

Conforme a polícia, os suspeitos teriam realizado compras no comércio local com o dinheiro da vítima logo após o crime, incluindo a aquisição de dois relógios no valor de R$ 10 mil. A suspeita é de que o casal tenha fugido do imóvel no início de setembro.

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Com a prisão preventiva decretada pela Justiça por homicídio qualificado, os dois são considerados foragidos. Informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode fazer denúncias anônimas pelos telefones 197, 181, 190 ou diretamente com a delegacia local pelo número (44) 3309-3135.

Foto: PCPR.

Quem era Tamir Nadav?

Tamir Nadav era um desenvolvedor de jogos eletrônicos, conhecido no meio profissional como “Gringo Makes Games” ou “Mago dos Games”. Com mais de 20 anos de experiência na indústria, ele trabalhou em grandes produções de estúdios renomados, como a Telltale Games, e participou do desenvolvimento de títulos famosos.

A cartela de trabalhos do desenvolvedor incluía os os jogos Minecraft: Story Mode, Batman: The Telltale Series, The Walking Dead: A New Frontier, Marvel’s Guardians of the Galaxy e NBA 2K19.

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