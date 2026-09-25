Atropelamento termina em amputação e perda de bebê no Sudoeste do PR

Uma tragédia marcou a manhã desta quinta-feira (24) em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. Uma jovem de 26 anos, grávida de seis meses, perdeu o bebê e teve a perna esquerda amputada após ser atingida por uma motocicleta na Avenida Frei Policarpo.

A pedestre, identificada como Daiane, tentava atravessar a via no momento em que um ônibus parou e sinalizou para dar passagem. Quando ela acessou a pista ao lado, acabou sendo atingida em cheio pela moto. Com a força do impacto, a vítima sofreu uma amputação traumática e foi arremessada para dentro de uma canaleta profunda que divide a pista e a via marginal.

Logo após o atropelamento, o piloto da motocicleta perdeu o controle da direção e colidiu contra um caminhão Scania bitrem que transitava no trecho, parando embaixo do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para o resgate. A jovem deu entrada no hospital em estado extremamente grave, com traumatismo craniano, amputação e diversas lesões pelo corpo. Ela passou por procedimentos cirúrgicos urgentes, mas a equipe médica confirmou a perda do bebê. Atualmente, a paciente segue internada sob cuidados intensivos na UTI, com quadro de saúde considerado estável.

O motociclista também recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao hospital com fraturas na pélvis e na clavícula.

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Polícia Civil do Paraná (PC-PR) informou que já instaurou um inquérito policial para apurar o caso. A corporação aguarda a emissão dos laudos periciais e segue realizando diligências para esclarecer todas as circunstâncias do acidente.