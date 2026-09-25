Temperaturas sobem e Paraná pode passar dos 30°C neste fim de semana

As temperaturas no Paraná podem ultrapassar os 30°C neste fim de semana. Nesta sexta-feira (25), as mínimas em todo o estado já iniciam na casa dos 12 ºC. A maior temperatura ao amanhecer foi registrada em Altônia, no Noroeste, que iniciou o dia com 18,6 ºC.

Segundo a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a região Norte deve registrar as maiores máximas. No Leste, Curitiba pode chegar aos 28°C neste sábado (26).

Todo o estado está sob alerta vermelho para uma onda de calor. O fenômeno ocorre devido à atuação de uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o oeste do Paraguai. O sistema funciona como um “motor”, transportando e injetando ar quente diretamente em direção ao Sul do Brasil.

Apesar do calor, o Paraná ainda pode registrar pancadas de chuva localizadas provocadas pelo aquecimento ao longo do dia, principalmente no Oeste e no Sudoeste, no fim da tarde. No sábado, a maior concentração de nebulosidade deve ocorrer entre a Serra do Mar e o litoral, onde as temperaturas máximas ficam próximas dos 25°C.

No domingo, a sensação de abafamento deve continuar. O calor pode favorecer a formação de pancadas rápidas de chuva em diferentes regiões. A partir de terça-feira (29), uma nova sequência de temporais deve avançar pelo estado.

Nova frente fria na próxima semana

A nova sequência de chuvas será provocada pela passagem de uma frente fria, que deve favorecer a ocorrência de tempestades no Paraná. A estação iniciada nesta semana deve ser marcada por volumes de chuva acima da média em todos os meses até dezembro, com episódios de chuva intensa mais frequentes e temperaturas também acima da média.

A partir de outubro, as temperaturas devem ficar dentro ou ligeiramente acima da média climatológica em todas as regiões. Em novembro e dezembro, as máximas devem superar a média em todo o estado.