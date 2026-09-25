Novo viaduto de ligação entre Curitiba e Pinhais entra em fase final

A concretagem das lajes de sustentação do novo viaduto que vai ligar Curitiba a Pinhais foi concluída nesta quarta-feira (23). Segundo a Prefeitura de Curitiba, o projeto agora avança para a fase final de execução, aproximando-se da entrega de mais uma obra de infraestrutura para a região metropolitana.

A estrutura fará a ligação da Avenida Victor Ferreira do Amaral com a Rodovia João Leopoldo Jacomel, no limite entre os dois municípios. Para formar a base da nova pista nos cinco vãos do viaduto, foram utilizados 850 metros cúbicos de concreto, volume equivalente a aproximadamente 120 caminhões-betoneira completamente carregados.

O material foi aplicado sobre a estrutura metálica previamente montada, formando uma espécie de “colchão de concreto armado” que conectou as vigas e deu forma ao tabuleiro.

Próximas etapas da obra

Para avançar para a próxima fase, é necessário aguardar o tempo de cura do concreto e o avançar nos serviços de terra armada, que estão em andamento. Após isso, será iniciada a execução das camadas do pavimento em asfalto.

Paralelamente, a Prefeitura mantém os serviços de execução das barreiras de segurança em concreto e do aterro de cabeceira em terra armada. A concretagem da base da pista dá sequência à implantação da obra de arte que integra o Lote 4, pacotes 3 e 4, do Novo Inter 2. Depois de unir e consolidar as vigas, os trabalhos vão ter sequência com a execução das camadas que vão formar o pavimento da estrutura.

Além do novo viaduto que terá 155 metros de comprimento e 25,03 metros de largura, com três faixas de rolamento em cada sentido e barreiras de proteção, a obra contempla a construção de duas pontes sobre o Rio Atuba nas vias marginais, em fase final, uma nova rotatória e melhorias no sistema viário da divisa entre Curitiba e Pinhais.