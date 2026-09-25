BR-376 tem fila de 5 km e Serra do Mar terá bloqueios nesta sexta (25)

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) que cortam o Paraná têm pontos de atenção nesta sexta-feira (25), principalmente por causa de acidentes, interdições programadas e obras de manutenção. Motoristas devem ficar atentos às alterações no tráfego ao longo do dia.

BR-376 tem congestionamento no Contorno Sul de Curitiba

Na BR-376, no Contorno Sul de Curitiba, um acidente envolvendo um motociclista e uma carreta provoca lentidão na manhã desta sexta-feira, na altura do bairro Caiuá. O atendimento à ocorrência gera filas de até 5 quilômetros no sentido Paranaguá.

BR-376 terá bloqueios na Serra do Mar

Na BR-376, na Serra do Mar, estão programados bloqueios totais intermitentes para a aferição de equipamentos de fiscalização pela concessionária Arteris Litoral Sul. As interrupções ocorrem a partir do posto da PRF, nos km 662, 664, 665 e 679. As retenções podem durar entre 40 minutos e uma hora.

BR-277 tem obras em diferentes trechos

A BR-277 concentra intervenções em diferentes pontos do estado. Entre os km 53 e 55, há serviços de fresagem no sentido Curitiba. Já entre os km 68 e 83, são realizadas obras de ampliação nos dois sentidos.

Em outros trechos da rodovia, também estão previstos serviços de conservação, como manutenção de dispositivos de segurança, limpeza de sistemas de drenagem e roçada. As atividades podem provocar interdições de faixas.

BR-376 tem marginal interditada em Ponta Grossa

Em Ponta Grossa, a pista marginal Norte da BR-376, na altura do km 496, está totalmente interditada. O desvio é realizado pela Rua Marieta Costa Teixeira. Motoristas devem seguir a sinalização no local.

BR-153 tem obras de ampliação

Na BR-153, a EPR Litoral Pioneiro realiza obras de ampliação entre os km 1 e 52, nos dois sentidos da rodovia. Os serviços podem provocar interdições de faixas e alterações pontuais no tráfego.

BR-369 tem ampliação entre os km 4 e 22

Na BR-369, as obras de ampliação ocorrem entre os km 4 e 22, nos dois sentidos. A concessionária também realiza serviços de conservação ao longo do trecho sob concessão, que podem resultar em bloqueios temporários de faixas.

PR-151 tem três pontos de obras

Na PR-151, há diferentes intervenções nesta sexta-feira. No km 218, ocorre recomposição do pavimento nos dois sentidos. Entre os km 307 e 309, são realizados serviços de microrrevestimento no sentido Carambeí. Já entre os km 315 e 318, há fresagem no sentido Ponta Grossa.

Outras intervenções nas rodovias estaduais

Na PR-092, permanece um ponto de atenção com bloqueio parcial no km 228. Na PR-418, estão programadas obras noturnas de reciclagem do pavimento entre os km 14 e 20.