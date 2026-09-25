Trânsito em Curitiba: sexta (25) tem novos bloqueios e liberação parcial no Capão da Imbuia

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às condições de tráfego nesta sexta-feira (25). Os principais destaques do dia incluem o início do bloqueio parcial na Rua José Gomes de Abreu e de uma nova etapa de interdição na Rua Antônio Freitas Barbosa, ambas no Capão Raso, e a continuidade de obras do Novo Inter 2, BRT Leste/Oeste e manutenção de drenagem nos bairros.

Novidades de hoje: novos bloqueios no Capão Raso e obras no Novo Mundo

Capão Raso (Rua José Gomes de Abreu): Tem início nesta sexta-feira (25) o bloqueio parcial da faixa da esquerda entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira para obras de pavimentação e alargamento. A interdição nesta primeira etapa durará cerca de 30 dias, ocorrendo prioritariamente das 7h às 18h com liberação noturna, podendo haver bloqueio total pontual da faixa em determinados dias.

Capão Raso (Rua Antônio Freitas Barbosa): Começa nesta sexta-feira (25) a interdição total no trecho entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Pedro Américo, com previsão de duração de 30 dias para as obras do Novo Inter 2.

O trecho anterior, entre a Rua Delegado Naby Paraná e a Rua Vereador Adeodato Volpi, teve bloqueio iniciado na quinta-feira (24). O trecho entre as ruas Dr. Manoel Linhares de Lacerda e Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas permanece também sob interdição.

Capão da Imbuia (Rua Osmário de Lima x Rua Victório Vizinoni): O acesso à Rua Osmário de Lima está parcialmente liberado para a circulação de veículos. O local segue em obras de desobstrução e requalificação da rede de drenagem de águas pluviais, com presença de trabalhadores na pista e previsão de liberação total para a próxima semana.

Novo Mundo (Rua das Sabiás): A via prossegue totalmente interditada para o avanço das obras do Novo Inter 2 (previsão de 30 dias). Como rotas alternativas, os condutores podem utilizar as ruas Adalberto Scherer e Professor Lício de Lima.

Intervenções do Novo Inter 2, BRT e drenagem em andamento

Santa Felicidade (Rua Via Vêneto): O trecho na altura do número 794 segue em bloqueio parcial das 9h às 16h30 no sistema Pare e Siga até este sábado (26) para obras de recuperação da rede de drenagem pluvial. A circulação é normalizada ao fim do expediente diário.

Hauer (Rua Prof. João Soares Barcelos): Continua o bloqueio total entre as ruas Waldemar Kost e Alcino Guanabara para o Novo Inter 2 (previsão de 60 dias). O acesso a moradores e comerciantes é mantido, e as linhas de ônibus seguem desviadas para a Rua Isaías Régis de Miranda. Rota alternativa recomendada: virar à direita na Rua Irmã Flávia Borlet e acessar a Rua Isaías Régis de Miranda.

Mercês (Rua Prof.ª Rosa Saporski x Rua Solimões): Prossegue a interdição do cruzamento por cerca de 10 dias para as obras do Novo Inter 2. A Rua Professora Rosa Saporski também continua bloqueada no trecho entre a Rua Solimões e a Rua Doutor Roberto Barrozo.

Capão Raso (Rua Jovina de Oliveira Karan): Segue em operação a circulação em sentido duplo no trecho entre a Rua Santa Mônica e a Rua Marechal Althayr Roszanniy, como parte das adequações para as obras da Trincheira Vila São Pedro (preferência de passagem para a Marechal Althayr Roszanniy).

Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Prossegue o bloqueio de duas faixas da esquerda ao longo de 450 metros entre a Alameda Princesa Isabel e a Rua Ângela Ganz (previsão de 30 dias). A faixa da direita permanece liberada.

Centro (Avenida Sete de Setembro): A marginal direita prossegue com dois bloqueios para as obras do BRT Leste/Oeste: entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia (previsão de 30 dias) e entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto (bloqueio até a segunda semana de outubro).

Hauer (Avenida Canal Belém – Marginal Oeste): Permanece o bloqueio total no trecho entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem (previsão de 30 dias).

Reciclagem asfáltica e alterações viárias consolidadas

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Continuam os trabalhos de reciclagem do pavimento no trecho de 1.500 metros entre as ruas Delegado Trindade e Francisco Klemtz.

Barreirinha: Ativas as frentes de reciclagem na Rua Platão (entre Rubens Maister e Prof. Guilherme Butler), em trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos (entre Platão e Savigny), na Rua Augusto dos Anjos (entre Rodolpho Nunes Pereira e Charles Darwin, ~990m) e na Rua Manoel Borba Gato (entre Charles Dickens e Flávio Dallegrave, ~570m).

Pinheirinho: Seguem os serviços de reciclagem na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão (trecho de 340m entre as ruas Nossa Senhora do Sagrado Coração e João Lemos dos Santos). Além disso, segue consolidado o sentido único na Travessa Leony Veiga (da Rua João Antônio Culpi em direção à Rua Izaac Ferreira da Cruz).

Fanny e Novo Mundo: Mantêm-se ativas as obras de reciclagem na Rua João Nogarolli (Fanny) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo), sem bloqueio total das pistas.

Boa Vista (Estação-tubo Holanda): Manutenção nas calçadas da Rua Holanda e Avenida Paraná gera pontos de atenção.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Mantido o sentido único de circulação no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, em direção à Ourizona.