Detonautas, Angra e espetáculo sobre Diana: o que fazer em Curitiba nesta sexta (25)

Curitiba tem uma sexta-feira (25) com programação cultural variada, incluindo shows de diferentes estilos e espetáculos teatrais. Entre os destaques estão as apresentações do Detonautas, na Ópera de Arame, e do Angra, que chega à cidade com a turnê que celebra os 30 anos do álbum Holy Land. A agenda também tem estreia de temporada com Luiz Fernando Guimarães, cinema gratuito e atrações culturais para diferentes públicos.

Além dos grandes shows da noite, a programação reúne o espetáculo Diana, A Princesa do Povo, uma apresentação especial dos Paralamas do Sucesso, sessões gratuitas de cinema e exposições. Também estão previstas atividades sobre longevidade e arquitetura, além da Festa de Jesus das Santas Chagas, com programação religiosa, cultural e show do Padre Reginaldo Manzotti.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta sexta-feira (25):

Shows

Detonautas

A apresentação integra a turnê do novo álbum “Rádio Love Nacional”, lançado em março deste ano, e promete levar ao público uma experiência que une os grandes clássicos da trajetória da banda com as músicas que marcam sua nova fase artística.

Horário: às 20h;

Local: Ópera de Arame;

Ingressos: Venda no DiskIngressos (Desconto ClubeDisk e Clube Cult).

Angra

Angra desembarca em Curitiba com a turnê especial Holy Land 30th Anniversary, celebrando três décadas de um dos álbuns mais importantes do metal brasileiro e mundial.

Horário: às 23h;

Local: Live Curitiba;

Ingressos: Venda na Bilheteria Digital.

Especial Paralamas do Sucesso (com Banda Sucesso Paralamas)

Releitura vibrante dos clássicos dos Paralamas com naipe de sopros completo (sax e trombone), rock, reggae e ska.

Horário: Bar aberto a partir das 21h;

Local: Changes Bar (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1122 – São Francisco);

Entrada: Gratuita até as 22h e R$ 20 após esse horário.

Teatro e cinema

“Baixa Sociedade” (Estreia de Temporada)

Comédia de Juca de Oliveira estrelada por Luiz Fernando Guimarães (comemorando 50 anos de carreira) e grande elenco, sob direção de Pedro Neschling.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517);

Ingressos: Venda pelo DiskIngressos.

“Diana, A Princesa do Povo”

Espetáculo teatral sobre a trajetória e o legado da Princesa de Gales. Com versão e direção de Tadeu Aguiar, responsável por sucessos premiados como “Quase Normal”, “A Cor Púrpura” e “Querido Evan Hansen”.

Horário: às 20h30;

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);

Ingressos: Venda pelo DiskIngressos.

MobiMovie DENSO (Cinema Itinerante Gratuito — 3º e Último Dia)

Sala de cinema em uma carreta de 20 metros (85 lugares, ar-condicionado, pipoca e refrigerante gratuitos).

Programação: 08h (Robô Selvagem), 10h (Zootopia 2), 14h (O Diário de Pilar na Amazônia), 16h (Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica), 19h (Mufasa: O Rei Leão). Local: Praça Santa Rosa (Rua Eduardo Luiz Piana, Vila Lindóia);

Ingressos: Retirada gratuita no local 1 hora antes de cada sessão.

Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)

Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.

Data: De 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.

Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;

Entrada: Gratuita.

Feiras e palestras

Ocupação Artística “Vestir o Olhar” (2ª Edição)

Exposição reunindo obras de 9 artistas, unindo arte e moda.

Horário: durante o funcionamento do shopping;

Local: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel (Av. do Batel, 1868);

Entrada: Gratuita

Viva PkB – Uma Experiência de Longevidade (Encerramento)

Ciclo de conversas sobre envelhecimento saudável, arquitetura e bem-estar na maturidade.

Programação:

19h00: Talk “Desenvolvimento imobiliário e arquitetura para longevidade” (com Norton de Mello)

Talk “Desenvolvimento imobiliário e arquitetura para longevidade” (com Norton de Mello) 19h40: Bate-papo “Uma vida longeva da cabeça aos pés” (com INC Imagem, AlphaNeuro e Prolab)

Bate-papo “Uma vida longeva da cabeça aos pés” (com INC Imagem, AlphaNeuro e Prolab) 20h00: Talk “Oportunidades de investimento em Senior Living” (com Caio Calfat)

Talk “Oportunidades de investimento em Senior Living” (com Caio Calfat) 20h40: Bate-papo “Escutando, ouvindo e sentindo os sinais da longevidade” (com Hospital de Olhos do Paraná, IPO e Gaya)

Bate-papo “Escutando, ouvindo e sentindo os sinais da longevidade” (com Hospital de Olhos do Paraná, IPO e Gaya) 21h00: Talk “Operação e gestão de empreendimentos Senior Living” (com Dr. Luciano Zuffo)

Local: Centro Médico ParkShoppingBarigüi;

Ingressos: Gratuitos (resgate prévio via app Multi).

XI Festa de Jesus das Santas Chagas

Evento religioso e cultural promovido pela Associação Evangelizar é Preciso, reunindo fiéis e atrações em Curitiba.

Programação:

07h30: Santa Missa com Padre José Messias (Campina Grande do Sul)

Santa Missa com Padre José Messias (Campina Grande do Sul) 10h00: Exibição do programa Experiência de Deus

Exibição do programa Experiência de Deus 11h00: Novena das Santas Chagas com Padre Ueliton Neves e Marcos Vinícius

Novena das Santas Chagas com Padre Ueliton Neves e Marcos Vinícius 11h30: Santa Missa do 2º Dia do Tríduo (com Padre Reginaldo Manzotti)

Santa Missa do 2º Dia do Tríduo (com Padre Reginaldo Manzotti) 13h00 às 17h30: Programação artística e cultural no Palco Externo

Programação artística e cultural no Palco Externo 19h00: Show Especial com Padre Reginaldo Manzotti (Santuário / Palco Externo)

Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas (Praça Senador Correia, 128 – Centro);

Entrada: Gratuita.