Rede de saúde animal chega a Curitiba com hospital próprio e planos a partir de R$ 99

O mercado de saúde animal ganhou um novo negócio em Curitiba. O Grupo +Pet inaugurou nesta quinta-feira (24), no Batel, seu primeiro hospital veterinário no Sul do Brasil, marcando a entrada da rede na região. A unidade terá planos de saúde a partir de R$ 99, mais de dez consultórios, dois centros cirúrgicos, laboratório próprio, UTI 24 horas e capacidade para mais de 200 atendimentos por dia.

A chegada ao Paraná faz parte de uma estratégia mais ampla de expansão. A companhia informa que hoje está presente em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. A meta é terminar 2026 com 24 unidades e chegar a entre 60 e 70 operações até o fim de 2027. O investimento nesta nova unidade não foi divulgado.

Curitiba foi escolhida em um mercado com grande demanda potencial. O Censo Animal realizado pela Prefeitura estimou 584.661 cães e 185.379 gatos na cidade, quase 770 mil animais de companhia. A +Pet espera impactar cerca de 30 mil pets com a nova operação, que deve gerar aproximadamente 40 empregos diretos e indiretos.

Mas o movimento mais interessante do ponto de vista de negócios está no modelo adotado pela empresa. A +Pet aposta na chamada verticalização da saúde veterinária. Na prática, em vez de atuar apenas como plano de saúde e recorrer a uma rede de clínicas e hospitais credenciados, a companhia reúne dentro do próprio grupo diferentes etapas do atendimento.

A estratégia é semelhante ao que grandes grupos fazem na saúde humana: controlar diretamente parte da estrutura assistencial para integrar plano, clínicas, exames e hospitais. A verticalização é uma estratégia conhecida na saúde suplementar brasileira – já aderida, por exemplo por Unimed e Hapvida – e costuma ser associada a maior controle sobre a operação, continuidade do atendimento e gestão dos recursos próprios.

No caso da +Pet, a empresa afirma que esse modelo permite maior controle dos padrões de atendimento e acompanhamento contínuo do paciente. A lógica também favorece a prevenção, já que o mesmo ecossistema acompanha o animal desde consultas e vacinas até exames, cirurgias e internação.

“Quando hospital e plano fazem parte da mesma operação, existe um incentivo para manter esse animal saudável por mais tempo”, afirma João Marcos Rios, diretor de Expansão da +Pet. Segundo ele, a empresa trabalha com foco em prevenção porque o objetivo é acompanhar o paciente durante toda a vida.

Estrutura de hospital

O novo hospital terá atendimento para diferentes especialidades, incluindo cardiologia, dermatologia, endocrinologia, neurologia, oncologia, ortopedia, oftalmologia e odontologia. Também terá serviços de cirurgia, anestesia, medicina felina, terapia intensiva e diagnóstico por imagem.

Entre os recursos previstos estão tomografia, raio-X, ultrassonografia, ventilação mecânica e equipamentos para monitoramento de pacientes internados. O histórico clínico também será integrado aos sistemas da rede, permitindo acesso a informações sobre exames, procedimentos, alergias e vacinação.

Os planos começam em R$ 99, dentro da proposta de combinar assistência preventiva com estrutura hospitalar própria. O endereço da nova unidade é Avenida Sete de Setembro, 6722, no Batel.

O movimento coloca a companhia em um mercado já bastante desenvolvido em Curitiba. A cidade tem hospitais veterinários 24 horas e estruturas próprias de diagnóstico, internação e terapia intensiva. Por isso, a estratégia da +Pet não é simplesmente entrar em uma cidade sem oferta. “Não chegamos para substituir o que existe, mas para acrescentar uma nova opção, combinando estrutura hospitalar, especialidades e um modelo integrado de cuidado”, afirma Pablo Teixeira, CEO da +Pet.