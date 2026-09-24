Paraná sai dos temporais e entra no radar de onda de calor com alerta vermelho

O mês de setembro está sendo marcado por temporais que deixaram milhares de paranaenses sem luz, desalojados ou desabrigados. Entre a noite desta segunda-feira (21) e a madrugada de terça-feira (22), a passagem de uma frente fria combinada com tempestades provocou impactos em várias regiões. Nos próximos dias, no entanto, o estado vai enfrentar a chegada de uma onda de calor.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho, que corresponde a “grande perigo”. O aviso de onda de calor válido para o Paraná começa no sábado (26) e se estende até a próxima quarta (30). O fenômeno é caracterizado pela manutenção de temperaturas altas por uma sequência de dias; neste caso, são esperadas temperaturas 5 °C acima da média.

Segundo o Inmet, esta será a primeira onda de calor da primavera. O fenômeno é favorecido por uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o oeste do Paraguai, que leva ar quente ao Sul do Brasil, enquanto uma área de alta pressão em níveis mais altos da atmosfera faz o ar descer e se aquecer.

A combinação, conhecida como “domo de calor”, mantém a massa de ar quente sobre a região e dificulta a chegada de ar mais frio. A partir do dia 30, a chegada de uma nova frente fria deve mudar o padrão do tempo e provocar a queda das temperaturas.

Além do Paraná, outros estados devem enfrentar onda de calor

Além do estado do Paraná, o alerta de perigo para a onda de calor abrange áreas de outros sete estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, norte de Santa Catarina, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, centro-sul de Mato Grosso e extremo sul de Goiás.