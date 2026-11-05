Estragos

Maringá decreta situação de emergência após tornado; mais de 20 mil imóveis seguem sem luz

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Valeska Macedo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 05/11/26 15h22
Prefira a Tribuna no Google
Imagem dos estragos causados pela passagem de um tornado em Maringá
Maringá foi atingida por um tornado classificado pelo Simepar como categoria F2 na escala Fujita. Foto: Defesa Civil

Maringá, no Norte do Paraná, decretou situação de emergência após os estragos provocados pelo tornado que atingiu a cidade entre domingo (1º) e segunda-feira (2). A medida foi assinada pelo prefeito Silvio Barros (PP) e divulgada no fim da noite desta quarta-feira (4). Mesmo após os primeiros dias de trabalho, cerca de 20,4 mil imóveis estavam sem energia elétrica na manhã desta quinta-feira (5).

O decreto permite que a Prefeitura mobilize todos os órgãos municipais para atender a população, convoque voluntários e entre em imóveis para prestar socorro. Também autoriza a dispensa de licitações para a compra de materiais e contratação de serviços necessários ao enfrentamento dos danos.

O balanço municipal mais recente aponta 1.027 árvores caídas, 362 postes danificados e 223 semáforos quebrados. Aproximadamente 20 residências foram consideradas sem condições de habitação, enquanto cerca de 600 pessoas procuraram lonas para proteger suas casas.

+ Leia mais

Governo anuncia crédito para empresas atingidas

Além das medidas emergenciais, empresas afetadas pelos temporais no Paraná poderão acessar R$ 175 milhões em linhas de crédito anunciadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) durante coletiva realizada em Maringá, na tarde de quarta-feira (4).

Do total, R$ 100 milhões serão disponibilizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com juros subsidiados pelo Governo do Estado. Para investimentos fixos, como recuperação de estruturas e reposição de máquinas e equipamentos, o limite é de R$ 10 milhões por CNPJ, com prazo de até 120 meses e carência de 12 meses.

Outra modalidade oferece até R$ 1,5 milhão por CNPJ para capital de giro, com prazo de até 60 meses e carência de 12 meses. Os juros correspondem ao IPCA mais 7% ao ano, com subsídio estadual.

Os outros R$ 75 milhões serão oferecidos pela Fomento Paraná para pequenos comércios e empresas, com condições especiais de financiamento, incluindo modalidades com juros zero.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google