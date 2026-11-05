Maringá decreta situação de emergência após tornado; mais de 20 mil imóveis seguem sem luz

Maringá, no Norte do Paraná, decretou situação de emergência após os estragos provocados pelo tornado que atingiu a cidade entre domingo (1º) e segunda-feira (2). A medida foi assinada pelo prefeito Silvio Barros (PP) e divulgada no fim da noite desta quarta-feira (4). Mesmo após os primeiros dias de trabalho, cerca de 20,4 mil imóveis estavam sem energia elétrica na manhã desta quinta-feira (5).

O decreto permite que a Prefeitura mobilize todos os órgãos municipais para atender a população, convoque voluntários e entre em imóveis para prestar socorro. Também autoriza a dispensa de licitações para a compra de materiais e contratação de serviços necessários ao enfrentamento dos danos.

O balanço municipal mais recente aponta 1.027 árvores caídas, 362 postes danificados e 223 semáforos quebrados. Aproximadamente 20 residências foram consideradas sem condições de habitação, enquanto cerca de 600 pessoas procuraram lonas para proteger suas casas.

Governo anuncia crédito para empresas atingidas

Além das medidas emergenciais, empresas afetadas pelos temporais no Paraná poderão acessar R$ 175 milhões em linhas de crédito anunciadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) durante coletiva realizada em Maringá, na tarde de quarta-feira (4).

Do total, R$ 100 milhões serão disponibilizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com juros subsidiados pelo Governo do Estado. Para investimentos fixos, como recuperação de estruturas e reposição de máquinas e equipamentos, o limite é de R$ 10 milhões por CNPJ, com prazo de até 120 meses e carência de 12 meses.

Outra modalidade oferece até R$ 1,5 milhão por CNPJ para capital de giro, com prazo de até 60 meses e carência de 12 meses. Os juros correspondem ao IPCA mais 7% ao ano, com subsídio estadual.

Os outros R$ 75 milhões serão oferecidos pela Fomento Paraná para pequenos comércios e empresas, com condições especiais de financiamento, incluindo modalidades com juros zero.