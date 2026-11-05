Condomínio residencial era usado para tráfico de drogas em Curitiba; seis são presos

Seis pessoas foram presas nesta quinta-feira (5), durante uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) contra o tráfico de drogas dentro de um condomínio residencial no bairro Ganchinho, em Curitiba. Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam áreas comuns do empreendimento para comercializar entorpecentes, inclusive em espaços frequentados por crianças e adolescentes. Um sétimo investigado não foi localizado e permanece foragido.

Ao todo, a Justiça expediu 19 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. A operação foi realizada após investigações que identificaram a atuação de suspeitos de envolvimento com o comércio de drogas nas dependências do condomínio.

De acordo com a PCPR, a movimentação dos investigados ocorria em espaços destinados à circulação e à convivência dos moradores. A utilização dessas áreas para a venda de entorpecentes foi um dos pontos identificados durante as apurações que antecederam a operação.

“Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão preventiva. Destes, seis foram cumpridos durante a operação, enquanto um dos investigados não foi localizado e permanece foragido”, explicou o delegado Bruno Rocha.

Os seis presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua as diligências para localizar o investigado foragido e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas anonimamente pelos telefones 197, da Polícia Civil, e 181, do Disque-Denúncia. Em situações de flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.