Maringá ainda tem 10,2 mil imóveis sem energia cinco dias após tornado

Cerca de 10,2 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica em Maringá, no Norte do Paraná, após a passagem de um tornado de categoria F2 no último domingo (01). Segundo boletim divulgado pela Copel às 18h desta sexta-feira (6), a companhia já havia restabelecido o fornecimento para 88,4% dos consumidores atingidos pelo fenômeno, que afetou um total de 77,8 mil unidades consumidoras.

De acordo com a Copel, dois mil clientes tiveram a energia restabelecida durante a tarde desta sexta-feira. Apesar do avanço dos trabalhos, equipes continuam mobilizadas para recuperar os trechos da rede que sofreram os maiores danos.

A força do tornado derrubou 543 postes, destruiu 19 quilômetros de rede elétrica e danificou 36 transformadores. A dimensão dos estragos exigiu uma operação de reconstrução da infraestrutura de distribuição de energia.

De acordo com a Copel, os reparos na rede de média tensão estão praticamente concluídos. Agora, os trabalhos se concentram principalmente na rede de baixa tensão, responsável por levar a eletricidade até os imóveis.

As equipes atuam em pontos específicos onde os danos foram mais intensos. Em alguns locais, ainda é necessário retirar árvores de grande porte que caíram sobre residências antes de concluir os reparos.

Mais de mil profissionais trabalham na recuperação

A Copel mantém mais de mil profissionais na operação de recuperação da rede elétrica. O trabalho ocorre de forma ininterrupta desde a passagem do tornado e continuará até que todos os consumidores afetados tenham o fornecimento normalizado.

A companhia também trabalha para atender pontos considerados prioritários. Entre eles estão as unidades escolares que receberão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (8).

A situação do fornecimento de energia também foi atualizada durante reunião do Grupo de Gestão Integrada (GGI), realizada no fim da tarde desta sexta-feira. Além da atuação da Copel, a força-tarefa que atende as regiões atingidas terá reforço do Exército Brasileiro neste fim de semana, com aumento do efetivo de 11 para cerca de 40 militares. Caminhões, guindaste e outros equipamentos também serão disponibilizados para auxiliar nos trabalhos.