No Paraná, 87 mil estão sem luz há mais de 24 horas

A passagem de uma tempestade por todo o Paraná, neste sábado (7), causou estragos em residências e vias públicas, interditando ruas e deixando 478,5 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no Estado. Segundo a Copel, cerca de 80% delas foram religadas até o início da tarde deste domingo (8), porém, 87 mil estão sem luz há mais de 24 horas.

Em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral são 32,2 mil sem energia desde ontem. Somente na capital, 6,8 mil residências enfrentam problemas básicos, como tomar banho ou mesmo entrar em casa. É o caso do advogado Ludimar Rafanhim, morador do bairro Mercês, em Curitiba.

Ele conta que uma árvore de grande porte caiu bem na entrada de pedestres de seu prédio, impedindo a passagem e derrubando a energia. Moradores e comerciantes da região também já relatam perda de produtos descongelados. “A Copel fez uma visitinha, mas até agora nenhuma solução”, afirma Ludimar.

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Segundo a companhia, este foi o evento climático de maior abrangência registrado, neste ano, em relação aos efeitos sobre a rede de energia elétrica do Estado. Os estragos superam a marca de 325 mil interrupções registrada no mês de outubro. “As equipes seguem trabalhando de forma ininterrupta para recompor a rede e restabelecer o fornecimento de energia aos clientes afetados”, diz a Copel, ressaltando que dois mil profissionais trabalham para atender à demanda.

A orientação aos moradores é manter distância da rede elétrica danificada. Registros de problemas podem ser feitos via aplicativo, linha direta 0800 51 00 116 ou whatsapp 3013-8973. Produtores de proteína animal e fumicultores podem acessar a Copel Agro via 0800 643 7676.