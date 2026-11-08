Massa de ar frio derruba temperaturas no Paraná após temporais

A passagem de tempestades pelo Paraná neste sábado (7) deixou estragos em várias cidades. Os ventos chegaram a quase 100 km/h e raios podem ter incendiado um posto de gasolina. Apesar da força do temporal e das 300 ocorrências envolvendo quedas de árvores em Curitiba, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) ainda não confirma a ocorrência de tornados. Depois da tempestade, uma massa de ar frio derrubou as temperaturas no Estado neste domingo (8).

Em Curitiba e Rio Negro, as mínimas chegaram a 11°C. Ponta Grossa, União da Vitória, Guarapuava e Jaguariaíva apontaram 12°C. “O avanço de uma frente fria, em conjunto com a oferta de calor, umidade e ventos fortes em altitude, favoreceu a ocorrência de tempestades severas e vendavais em todo o Paraná neste sábado”, lembra o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar.

“Durante a tarde de sábado, as instabilidades avançaram para a metade norte, provocando intensas rajadas de vento, ultrapassando a casa dos 60 km/h em diversas localidades. Ao longo do dia, foram registrados acumulados de chuva mais irregulares, com a maior concentração no Oeste e Centro-Sul.”

Os ventos mais fortes foram registrados em Cerro Azul (99 km/h), Loanda (96,5 km/h), Maringá (Aeroporto: 94,5 km/h), Londrina (91,4 km/h), Santa Maria do Oeste (90,7 km/h), Ventania (87,1 km/h), Paranapoema (81,0 km/h) e Laranjeiras do Sul (80,3 km/h).

Apesar de muitos estragos, ainda não houve a confirmação de tornados. Segundo o Simepar, o trabalho de classificação deles demanda análises de danos, dados de radar e de satélite, o que demanda alguns dias.

Neste domingo (8), o tempo segue estável com o sol predominando em parte do Paraná, mas com registros de chuvas fracas e chuviscos isolados. “Com o vento soprando do quadrante sul, mesmo com o sol predominando no interior, as temperaturas não apresentam grandes elevações”, observa Paulo Barbieri, também do Simepar.

Na segunda-feira (09), o tempo volta ficar estável e o sol reaparece na maior parte do Estado, com temperaturas mais amenas do que na semana anterior, e chuvas fracas e isoladas no Litoral.

Estragos

Em Curitiba, rajadas de 72 km/h resultaram em 300 ocorrências envolvendo quedas de árvores e galhos, que fecharam ruas e caíram sobre carros e casas. Os bairros mais atingidos foram Hauer, Tatuquara e Caximba, onde, em pouco mais de uma hora, choveu o equivalente a 15% da média histórica de todo o mês de novembro, que é de 122,4 milímetros.

Na capital, foram 563 solicitações relacionadas a quedas de árvores e galhos. Destas, 255 geraram atendimentos, segundo a Prefeitura. Pelo menos dez árvores caíram de imóveis para a via pública, enquanto outras cinco caíram dentro de propriedades particulares. Os demais registros envolvem, principalmente, galhos quebrados, totalizando 178 bloqueios em ruas ou calçadas.

A Defesa Civil de Curitiba atendeu 56 ocorrências, como destelhamentos, queda de partes de edificações e situações de risco envolvendo árvores. Foram 41 residências atingidas. No Cajuru, uma família ficou desalojada e procurou abrigo na casa de parentes. No Bairro Novo, uma residência foi parcialmente interditada após a queda de uma árvore destruir um dos quartos e comprometer móveis.

A falta de luz afetou os terminais do Hauer e do Tatuquara, mas a energia já foi restabelecida. Na CIC, a Unidade de Saúde Oswaldo Cruz teve parte da cobertura danificada, mas funcionará normalmente amanhã (9/11).

Em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o muro de um condomínio desabou. Em São José dos Pinhais, uma mulher foi atingida por uma árvore e encaminhada para o hospital. Na cidade, os bairros mais atingidos foram Afonso Pena e Guatupê, com 328 casas danificadas, duas escolas e 22 mil residências sem energia, segundo a Defesa Civil da cidade.

Em Cerro Azul, Loanda, Londrina, Maringá e Santa Maria do Oeste, os ventos ultrapassaram os 90 km/h.

Confira as maiores rajadas registradas pelo Simepar neste sábado (7):

Altônia: 69,5 km/h às 13h30

Assis Chateaubriand: 52,9 km/h às 12h45

Cambará: 57,6 km/h às 12h15

Cascavel: 62,3 km/h às 11h45

Cerro Azul: 99 km/h às 14h

Cianorte: 55,1 km/h às 14h15

Cornélio Procópio: 73,4 km/h às 15h

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 56,2 km/h às 11h30

General Carneiro: 74,5 km/h às 9h15

Guaíra: 62,6 km/h às 12h45

Guarapuava: 75,6 km/h às 11h45

Laranjeiras do Sul: 80,3 km/h às 11h

Loanda: 96,5 km/h às 14h

Londrina: 91,4 km/h às 15h

Maringá: 77,4 km/h às 14h45

Palmas: 56,5 km/h às 9h

Distrito de Horizonte, em Palmas: 70,9 km/h às 9h15

Santa Maria do Oeste: 90,7 km/h às 12h15

Palotina: 57,6 km/h às 13h15

Nova Prata do Iguaçu: 53,6 km/h às 9h45

Santo Antônio da Platina: 70,6 km/h às 15h30

Telêmaco Borba: 69,1 km/h às 14h

Toledo: 60,5 km/h às 11h45

Ubiratã: 51,8 km/h às 12h30

Umuarama: 56,2 km/h às 13h

Aeroportos

Cascavel: 64,8 km/h às 11h15

Curitiba Bacacheri: 86,8 km/h às 12h40

São José dos Pinhais: 72 km/h às 12h40 e 13h

Foz do Iguaçu: 55,4 km/h às 8h

Maringá: 94,3 km/h às 14h40

Os maiores volumes de chuva deste sábado no Paraná (Fonte: Simepar):

Altônia: 22,2 mm

Assis Chateaubriand: 26,4 mm

Capanema: 33 mm

Cambará: 27 mm

Cascavel: 27 mm

Cornélio Procópio: 23,2 mm

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 27,2 mm

Foz do Iguaçu: 34,4 mm

General Carneiro: 62,4 mm

Guaíra: 31,6 mm

Guarapuava: 30,2 mm

Guaratuba: 22,6 mm

Jaguariaíva: 23,8 mm

Laranjeiras do Sul: 32 mm

Loanda: 33,2 mm

Londrina: 23,8 mm

Maringá: 31,6 mm

Palmas: 32,6 mm

Distrito de Horizonte, em Palmas: 49 mm

Santa Maria do Oeste: 23,4 mm

Palotina: 33 mm

Pato Branco: 26 mm

Nova Prata do Iguaçu: 29,4 mm

São Miguel do Iguaçu: 21,6 mm

Mauá da Serra: 22,2 mm

Paranaguá – Floresta do Palmito: 22,4 mm

Paranaguá.- Posto Polícia Alexandra: 23,6 mm

Matinhos: 20,2 mm