Vendaval de 87 km/h corta água em Curitiba e seis cidades

A forte tempestade que atingiu o Paraná no início da tarde deste sábado (7) prejudicou o abastecimento de água em Curitiba e em seis cidades da Região Metropolitana. Ventos de até 87 km/h causaram queda de energia na Estação de Tratamento de Água (ETA) Passaúna e em dez reservatórios da Sanepar, paralisando a distribuição.

Retomada do serviço

A expectativa é que a eletricidade retorne o quanto antes, permitindo que o abastecimento de água seja retomado gradativamente durante a noite de sábado. Todo o sistema de saneamento depende de energia; a falta dela gera um efeito cascata que reduz a pressão da rede até a interrupção total.

Áreas afetadas

Em Curitiba, bairros como Bigorrilho, Cidade Industrial, Santa Felicidade e Cajuru estão na área afetada pela queda de energia.

O problema também atinge a totalidade do município de Campo Largo. Nas cidades de Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Magro, Piraquara e São José dos Pinhais, o impacto ocorre em bairros específicos.