Idoso passa mal durante trilha no Litoral do Paraná e é resgatado pelos bombeiros

Um homem de 70 anos precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros após passar mal durante a Trilha do Itupava, em Morretes, no Litoral do Paraná. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (14), por volta das 22h, na região da estação Nossa Senhora do Cadeado.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram o idoso deitado de costas e amparado por amigos que faziam a trilha com ele. O grupo relatou que o homem apresentava cansaço e dores pelo corpo após sofrer quedas durante o percurso.

Após a avaliação, a equipe constatou que as dores eram musculares e estavam relacionadas ao esforço e à dificuldade do trajeto. O atendimento seguiu o protocolo do Siate, com orientações e transporte da vítima.

Segundo o registro da ocorrência do Corpo de Bombeiros, o homem não apresentava ferimentos graves e foi classificado como ileso. A identidade do idoso não foi divulgada.

Somente em 2026, o número de ocorrência atendidas pelos bombeiros em trilhas já ultrapassa 200 casos de buscas em áreas de mata e ambientes naturais. Para evitar acidentes, os bombeiros recomendam planejar o percurso, consultar mapas, levar água, alimentação extra, lanterna, bateria e abrigo, além de respeitar as condições climáticas. Em caso de emergência, o telefone é 193.



