Caminho do Itupava

Idoso passa mal durante trilha no Litoral do Paraná e é resgatado pelos bombeiros

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 15/11/26 11h40
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Fotografia em plano geral e ângulo contra-plongeé da Serra do Mar no Paraná, captada a partir de uma carruagem do comboio turístico (Serra Verde Express) que serpenteia pela encosta arborizada. Em primeiro plano e à direita, a estrutura metálica escura e a janela de uma carruagem de comboio enquadram parcialmente a composição, enquanto na parte inferior direita avista-se a carruagem azul escura a curvar ao longo da via férrea. No plano intermediário, uma densa e luxuriante vegetação de Mata Atlântica cobre as encostas íngremes da serra, destacando-se uma palmeira alta e esguia no centro da paisagem verdejante. Ao fundo, imponentes paredões rochosos e escarpados erguem-se contra um céu azul limpo, iluminados pela luz solar direta do dia.
Cansaço e dores levam bombeiros a socorrer idoso em trilha no Paraná. Foto: Arnaldo Alves/AEN.

Um homem de 70 anos precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros após passar mal durante a Trilha do Itupava, em Morretes, no Litoral do Paraná. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (14), por volta das 22h, na região da estação Nossa Senhora do Cadeado.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram o idoso deitado de costas e amparado por amigos que faziam a trilha com ele. O grupo relatou que o homem apresentava cansaço e dores pelo corpo após sofrer quedas durante o percurso.

Após a avaliação, a equipe constatou que as dores eram musculares e estavam relacionadas ao esforço e à dificuldade do trajeto. O atendimento seguiu o protocolo do Siate, com orientações e transporte da vítima.

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Segundo o registro da ocorrência do Corpo de Bombeiros, o homem não apresentava ferimentos graves e foi classificado como ileso. A identidade do idoso não foi divulgada.

Somente em 2026, o número de ocorrência atendidas pelos bombeiros em trilhas já ultrapassa 200 casos de buscas em áreas de mata e ambientes naturais. Para evitar acidentes, os bombeiros recomendam planejar o percurso, consultar mapas, levar água, alimentação extra, lanterna, bateria e abrigo, além de respeitar as condições climáticas. Em caso de emergência, o telefone é 193.

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