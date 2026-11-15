Uma em cada quatro pessoas com nome sujo no Paraná deve até R$ 500

Cada consumidor inadimplente no Paraná devia, em média, R$ 6.286,28 em outubro de 2026. O valor reúne as pendências financeiras de quem estava com o nome negativado no período, segundo levantamento do SPC Brasil divulgado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap).

O número de consumidores nessa situação cresceu 9,63% em um ano, colocando o Estado acima das médias nacional e da região Sul. O avanço foi ainda maior na quantidade de dívidas em atraso: alta de 17,02% na comparação com outubro de 2025.

Isso significa que, além de mais pessoas estarem inadimplentes, o volume de pendências financeiras também aumentou. Cada consumidor negativado tinha, em média, 2,6 dívidas, com atraso médio de 29,3 meses, ou seja, pouco mais de dois anos.

As pendências de menor valor também têm participação expressiva. Dívidas de até R$ 500 correspondiam a 24,41% dos consumidores negativados no Paraná. Quando o limite sobe para R$ 1 mil, a proporção chega a 35,82%. Os dados mostram que mais de um terço dos inadimplentes tinha débitos dentro dessa faixa.

Quais setores concentram mais dívidas?

O setor bancário concentra a maior parte das dívidas em atraso, com 60,70% do total. O comércio aparece em segundo lugar, com 13,01%, seguido por outros setores (10,06%), empresas de comunicação (8,27%) e contas de água e luz (7,96%).

Entre os consumidores negativados, a faixa etária de 30 a 39 anos representa a maior parcela, com 25,70%. A divisão por sexo é praticamente equilibrada: 50,39% são mulheres e 49,61%, homens.

Na comparação com setembro, a inadimplência também avançou no Paraná. O número de consumidores com contas em atraso aumentou 1,29% em outubro, enquanto a quantidade de dívidas cresceu 2,16%.

No acumulado de um ano, o resultado estadual ficou acima dos índices registrados no Sul, onde a alta de consumidores inadimplentes foi de 8,37%, e no Brasil, com 7,24%. Apesar do aumento das pendências, o levantamento aponta crescimento na recuperação de crédito.

Nos 12 meses encerrados em outubro, o número de paranaenses que quitaram dívidas e saíram dos cadastros de inadimplentes subiu 7,32%. Entre aqueles que recuperaram o crédito, 56,85% pagaram até R$ 500. O valor médio quitado foi de R$ 2.745,32, e o tempo médio para regularizar as pendências ficou em dez meses.

Além disso, 86,03% das negativações registradas em outubro foram de consumidores que já haviam aparecido nos cadastros de inadimplentes nos 12 meses anteriores. Ou seja, a maior parte das novas restrições envolve pessoas que já tinham enfrentado problemas para pagar contas recentemente.