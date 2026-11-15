Inadimplência

Uma em cada quatro pessoas com nome sujo no Paraná deve até R$ 500

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 15/11/26 10h40
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Fotografia em plano aproximado (close-up) de mãos a segurar e a contar um maço de notas de dinheiro brasileiro (Reais). Em primeiro plano e no centro, as mãos de uma pessoa seguram um leque de notas de papel-moeda em tons de castanho e amarelo, onde se destacam claramente as inscrições "50" e "REAIS" nas notas de cinquenta reais voltadas para cima, acompanhadas por detalhes visuais da moeda oficial. No plano intermediário, os dedos polegares e indicadores manipulam e dobram levemente o maço de notas, evidenciando a textura do papel e os elementos gráficos de segurança. Ao fundo, o ambiente apresenta-se desfocado e com iluminação interior suave, focando toda a atenção na transação ou contagem do numerário.
Paranaenses levam, em média, dois anos para quitar dívidas. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil.

Cada consumidor inadimplente no Paraná devia, em média, R$ 6.286,28 em outubro de 2026. O valor reúne as pendências financeiras de quem estava com o nome negativado no período, segundo levantamento do SPC Brasil divulgado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap).

O número de consumidores nessa situação cresceu 9,63% em um ano, colocando o Estado acima das médias nacional e da região Sul. O avanço foi ainda maior na quantidade de dívidas em atraso: alta de 17,02% na comparação com outubro de 2025.

Isso significa que, além de mais pessoas estarem inadimplentes, o volume de pendências financeiras também aumentou. Cada consumidor negativado tinha, em média, 2,6 dívidas, com atraso médio de 29,3 meses, ou seja, pouco mais de dois anos.

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As pendências de menor valor também têm participação expressiva. Dívidas de até R$ 500 correspondiam a 24,41% dos consumidores negativados no Paraná. Quando o limite sobe para R$ 1 mil, a proporção chega a 35,82%. Os dados mostram que mais de um terço dos inadimplentes tinha débitos dentro dessa faixa.

Quais setores concentram mais dívidas?

O setor bancário concentra a maior parte das dívidas em atraso, com 60,70% do total. O comércio aparece em segundo lugar, com 13,01%, seguido por outros setores (10,06%), empresas de comunicação (8,27%) e contas de água e luz (7,96%).

Entre os consumidores negativados, a faixa etária de 30 a 39 anos representa a maior parcela, com 25,70%. A divisão por sexo é praticamente equilibrada: 50,39% são mulheres e 49,61%, homens.

Na comparação com setembro, a inadimplência também avançou no Paraná. O número de consumidores com contas em atraso aumentou 1,29% em outubro, enquanto a quantidade de dívidas cresceu 2,16%.

No acumulado de um ano, o resultado estadual ficou acima dos índices registrados no Sul, onde a alta de consumidores inadimplentes foi de 8,37%, e no Brasil, com 7,24%. Apesar do aumento das pendências, o levantamento aponta crescimento na recuperação de crédito.

Nos 12 meses encerrados em outubro, o número de paranaenses que quitaram dívidas e saíram dos cadastros de inadimplentes subiu 7,32%. Entre aqueles que recuperaram o crédito, 56,85% pagaram até R$ 500. O valor médio quitado foi de R$ 2.745,32, e o tempo médio para regularizar as pendências ficou em dez meses.

Além disso, 86,03% das negativações registradas em outubro foram de consumidores que já haviam aparecido nos cadastros de inadimplentes nos 12 meses anteriores. Ou seja, a maior parte das novas restrições envolve pessoas que já tinham enfrentado problemas para pagar contas recentemente.

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