El Niño provoca onda de cancelamentos de festas e eventos tradicionais no Paraná

O fenômeno El Niño trouxe tempestades de grandes proporções para municípios do Paraná. Com os efeitos causados pelo fenômeno, uma onda de incerteza ronda tradicionais eventos realizados pelo estado.

A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) alertou para a insegurança no setor, a falta de previsibilidade e os riscos de cancelamentos que poderiam comprometer empresas, trabalhadores e toda a cadeia econômica dos eventos.

De acordo com a associação, a situação exige transparência e esclarecimentos sobre as razões dos cancelamentos, para evitar prejuízos aos trabalhadores.

A Prefeitura de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), anunciou na última quinta-feira (12) adequações nas atrações de Natal devido ao El Niño. Pela primeira vez em 27 anos, a Casa do Papai Noel não será montada no Parque da Fonte. Também não serão instalados brinquedos na Rua XV de Novembro.

Uma nota técnica da Defesa Civil justificou a decisão. A entidade considerou que o espaço possui árvores de grande porte e que a programação envolveria estruturas provisórias, instalações elétricas expostas à chuva e concentração de visitantes, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Antes das mudanças nos eventos de São José dos Pinhais, a ExpoFazenda 2026, em Fazenda Rio Grande, também na RMC, já havia sido cancelada. O evento seria realizado entre os dias 3 e 6 de dezembro, mas havia alertas de chuvas intensas e temporais associados ao El Niño, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Os recursos que seriam destinados à festa serão investidos em saúde, incluindo a implantação do Centro de Excelência em Hemodiálise, e em infraestrutura. Algumas obras urbanas do município, como a cobertura do terminal do transporte coletivo, também serão financiadas com o dinheiro economizado com o cancelamento da ExpoFazenda.

Com uma situação de emergência em vigor, Almirante Tamandaré também cancelou a 5ª Festa Municipal do Morango, que deveria ter ocorrido na primeira semana de novembro. Naquele período, fortes temporais atingiram a Região Metropolitana de Curitiba. Os recursos agora serão investidos em áreas prioritárias de infraestrutura e políticas públicas.

Outros cancelamentos pelo estado

Nos Campos Gerais, Ponta Grossa adiou a tradicional Münchenfest, que chegaria à 35ª edição. Nesse caso, além dos problemas climáticos, a cidade relatou dificuldades econômicas e menor interesse do público. Quem comprou ingressos poderá receber o reembolso automaticamente em até 10 dias úteis.

Em Marilândia do Sul, a Festa da Cenoura foi cancelada. A edição anterior, que celebra a emancipação política do município, reuniu cerca de 30 mil pessoas. A expectativa é retomar o evento em 2027.

A festa de 65 anos de Roncador, no interior do estado, também foi suspensa após a publicação de dois decretos de emergência e a emissão de alertas de tempestades. O 35º Rodeio Tavorense, em Joaquim Távora, foi cancelado tanto em razão do mau tempo quanto pela falta de convênio estadual.

Em Ipiranga, os shows de aniversário previstos para dezembro foram cancelados para direcionar recursos à recuperação de estradas rurais. São Pedro do Ivaí e Cruzmaltina também suspenderam as festividades do Vale do Ivaí devido aos riscos climáticos, aos danos já registrados e à redução de repasses.

Ivaiporã, Bom Sucesso, Ariranha do Ivaí, Rosário do Ivaí, Marilândia do Sul e Jandaia do Sul também aparecem entre os municípios que suspenderam ou cancelaram festividades.

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), outras cidades estudam cancelar ou suspender eventos: São Sebastião da Amoreira, São Mateus do Sul, Quedas do Iguaçu, Araucária, Rio Branco do Sul, Honório Serpa, Munhoz de Melo, Vitorino, Borrazópolis, Arapuã, Cândido de Abreu, Rio Branco do Ivaí e Faxinal.