O uso da tecnologia de inteligência artificial (IA) no apoio a flagrantes e investigações criminais por parte de guardas municipais, Polícia Militar e Polícia Civil teve um salto de aplicação ao longo deste ano no estado do Paraná.

De abril a outubro, o crescimento do uso de IA na resolução de crimes por parte das forças de segurança paranaenses cresceu 1.000%, de acordo com dados preliminares da Secretaria da Segurança Pública do Paraná.

Em janeiro, menos de 100 ocorrências foram resolvidas pelas polícias do estado com ajuda de ferramentas de IA, número que passou para 137 em fevereiro. Em março foram 300, e em abril este número saltou para 495 casos. Em junho já eram mais de 1 mil ocorrências, e em outubro chegou a mais de 3 mil casos resolvidos com a ajuda de inteligência artificial.

Os dados preliminares da secretaria estadual indicam que, em setembro, 48% das prisões por estupro registradas tiveram apoio da inteligência artificial. Entre julho e setembro, foram presos 93 procurados por estupro com auxílio da tecnologia, aproximadamente um por dia.

Ao todo, foram registradas mais de 2,3 mil prisões com o auxílio da tecnologia, e 770 veículos roubados ou furtados foram recuperados, diz a pasta paranaense. Os dados referem-se apenas a uma lista de 21 municípios paranaenses que utilizam a tecnologia de inteligência artificial da Pax, empresa brasileira de tecnologia para segurança pública, e não incluem a capital Curitiba, por exemplo. São eles:

Londrina,

Maringá,

Foz do Iguaçu,

Cascavel,

São José dos Pinhais,

Almirante Tamandaré,

Araucária,

Campina Grande do Sul,

Colombo,

Fazenda Rio Grande,

Guaíra,

Guarapuava,

Guaratuba,

Matinhos,

Morretes,

Paranaguá,

Pinhais,

Piraquara,

Ponta Grossa,

Pontal do Paraná e

Umuarama.

A aplicação do método “Investigação 3.0”

Desenvolvida por uma startup brasileira fundada em 2024 em São Paulo e concebida por um time de 70 engenheiros egressos de instituições como ITA, Harvard e MIT, a tecnologia Pax tem sido sensação na área de segurança pública ao introduzir a chamada “Investigação 3.0”.

Diferente de modelos anteriores baseados apenas em videomonitoramento passivo ou leitura isolada de placas, a ferramenta funciona com agentes de inteligência artificial que atuam como parceiros e coautores da rotina policial.

Na prática, os agentes de segurança descrevem pistas e detalhes lembrados por vítimas — como uma roupa específica, um adesivo ou o modelo de um veículo — em linguagem natural, permitindo que a IA cruze imagens, registros e dados de automóveis furtados em questão de segundos para apontar caminhos que auxiliam na tomada de decisão dos oficiais.

Presente em quatro estados brasileiros (São Paulo, Goiás, Paraná e Ceará), a plataforma atribui impactos expressivos no combate à criminalidade a partir da contabilização própria de 7 mil casos esclarecidos, cerca de 5 mil prisões e 2 mil veículos recuperados em âmbito nacional.

Além do desempenho tecnológico, o sistema foi desenhado com foco em padrões de controle, privacidade e custódia de dados. O acesso à plataforma é restrito a profissionais de segurança credenciados mediante autenticação de dois fatores, com permissões segmentadas por função e rastreabilidade total de buscas, cujos registros não podem ser alterados ou apagados, diz a empresa.

“O uso da nossa plataforma de IA é mais que uma câmera com capacidade de reconhecimento facial, por exemplo, e por isso é mais eficiente que os outros sistemas”, afirma o cofundador e diretor-executivo da Pax, David Peixoto. “Nosso sistema pega qualquer imagem de qualquer câmera, interpreta e faz uma descrição detalhada de tudo que está na cena”, diz ele.

“A partir de um detalhe como a cor de uma roupa, o desenho em uma mochila, um acessório como um relógio que apareça em uma imagem que indique um suspeito, por exemplo, eu posso pedir para o sistema buscar nas redondezas, antes e depois do crime, pessoas que tenham as mesmas características, e a partir daí identificar rotas pela cidade e veículos associados ao crime, por exemplo”, explica Peixoto.

As placas são um ponto de partida para a polícia perseguir possíveis suspeitos, além de criar alertas para quando estes veículos passarem por câmeras de trânsito. “É possível acionar o policial mais próximo para fazer uma abordagem. Este é só um exemplo de uso real”, afirma Peixoto.

Consultoria compara eficiência entre sistemas paranaense e paulistano

Um estudo da LCA Consultoria aponta que o modelo adotado no estado paranaense é mais eficiente por câmera do que iniciativas de grande porte como o “Smart Sampa” — sistema de videomonitoramento da capital paulista com reconhecimento facial — resolvendo, dessa forma, mais ocorrências com uma fração muito menor de equipamentos instalados.

De acordo com a consultoria, a plataforma de IA da Pax no Paraná, com 20 vezes menos câmeras instaladas, é pelo menos 8 vezes mais eficiente que o “Smart Sampa”, ou até 108 vezes mais eficiente, se for considerada a efetividade por câmera.

“‘Olho Vivo’ (como é denominado o sistema de videomonitoramento no Paraná) e ‘Smart Sampa’ são programas de segurança pública que combinam diferentes níveis de tecnologia para apoiar a polícia na identificação de foragidos, em prisões em flagrantes e na recuperação de veículos”, caracteriza a LCA no estudo. “Por câmera, a plataforma de IA das polícias do Paraná é pelo menos 21 vezes mais eficiente que o Smart Sampa”, conclui o relatório.

Como metodologia, a LCA Consultoria comparou os dois programas com dados reportados entre 1 de janeiro e 17 de julho de 2026, cruzados com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Painel Estatístico do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

No período, a plataforma Pax de IA ajudou a resolver 1.207 crimes e o “Smart Sampa”, em São Paulo, 3.565 casos. Os casos resolvidos são divididos pelo total estimado de ocorrências de cada região e esse resultado é ajustado pelo número de câmeras próprias de cada sistema — 972 no “Olho Vivo”, e 20 mil no “Smart Sampa”.

Na taxa de casos resolvidos a cada mil câmeras instaladas, no Paraná foram capturados 61 foragidos, enquanto na cidade de São Paulo esse número foi de 58. Além disso, no Paraná foram registrados 168 flagrantes com a ajuda da tecnologia a cada mil câmeras, enquanto que em São Paulo essa taxa foi de 88 ocorrências a cada mil câmeras.

Na identificação e recuperação de automóveis roubados ou furtados, no Paraná a taxa chegou a 210 a cada mil câmeras, enquanto que em São Paulo esse número ficou em 26 a cada mil câmeras.