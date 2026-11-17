O novo calçadão da Rua Conselheiro Laurindo, no Centro de Curitiba, está na fase final de obras e deve ser inaugurado no dia 24 de novembro. O espaço fica entre as ruas Amintas de Barros e XV de Novembro e conecta a Praça Santos Andrade ao Teatro Guaíra.

Nesta segunda-feira (16), os trabalhos estavam concentrados nos últimos serviços de limpeza, finalização da estrutura e retirada das tendas e dos contêineres utilizados durante a intervenção. No local, também começou a montagem da estrutura que receberá as atrações da abertura do Natal de Curitiba 2026.

A obra ocupou uma quadra da Rua Conselheiro Laurindo e levou cerca de três meses para ser concluída, com início na segunda quinzena de agosto. O investimento foi de aproximadamente R$ 900 mil.

Calçadão liga Praça Santos Andrade ao Teatro Guaíra

O novo espaço conta com área de convivência, paisagismo, local para embarque e desembarque de passageiros do Teatro Guaíra, além de espaço destinado à realização de feiras e eventos.

Com o fechamento do trecho entre as ruas Amintas de Barros e XV de Novembro, o ponto de ônibus da linha 150 – C. Música/V. Alegre, que funcionava na Conselheiro Laurindo, foi transferido para a Rua Tibagi.

A intervenção integra o programa Curitiba de Volta ao Centro. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e aprovado pela Coordenação de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura.