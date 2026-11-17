A população de Curitiba e da Região Metropolitana deve ficar atenta à possibilidade de novos temporais nos próximos dias. Duas frentes frias previstas para esta semana aumentam o risco de chuva intensa, rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo no Paraná.

A instabilidade ganha força a partir desta terça-feira (17) e pode atingir a capital principalmente entre quarta-feira (18) e o fim de semana.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a primeira frente fria avança pelo Sul do Brasil nesta terça-feira, associada a uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o norte da Argentina. A combinação favorece a formação de tempestades, inicialmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado.

A Climatempo aponta a quarta-feira (18) como um período de maior risco de temporais no Paraná, incluindo Curitiba e Região Metropolitana. A entrada de ar quente e úmido da Amazônia, associada ao avanço da frente fria, favorece a formação de nuvens carregadas.

Em pontos da Região Sul, as rajadas de vento podem variar entre 70 e 90 km/h, com possibilidade de granizo. Esses valores, porém, não representam uma previsão específica para a capital paranaense.

Curitiba pode ter vários dias seguidos de chuva

A previsão do Simepar indica aumento da frequência e do volume de chuva na capital ao longo da semana. Para quarta-feira (18), a probabilidade de precipitação é de 66%, com acumulado estimado de 1,9 milímetro. Na quinta-feira (19), a chance sobe para 98%, com previsão de 3,4 milímetros.

Na sexta-feira (20), o volume previsto chega a 10,9 milímetros, com rajadas de vento que podem alcançar 44 km/h. No sábado (21), a estimativa é de 8,4 milímetros de chuva e ventos de até 45 km/h. Os valores representam previsões diárias e podem ser atualizados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê uma semana de instabilidade. No boletim divulgado na segunda-feira (16), o órgão estima acumulados próximos de 40 milímetros na Grande Curitiba até o dia 23 de novembro.

Para outras áreas do Sul, o instituto alerta sobre a possibilidade de tempestades severas, com granizo, microexplosões e até tornados isolados. Isso não significa, porém, que esses fenômenos estejam previstos especificamente para Curitiba.

Novo ciclone pode aumentar a instabilidade

A preocupação se estende ao feriado de sexta-feira (20), quando, segundo a Climatempo, uma nova frente fria e um ciclone extratropical devem se organizar no Sul do Brasil. A previsão indica chuva moderada a forte em diversas regiões, com maior risco de temporais no Sudoeste do Paraná.

Mesmo com períodos de sol e calor, as condições atmosféricas continuarão favoráveis à formação de tempestades durante o fim de semana. A chuva pode ocorrer de maneira rápida e intensa, acompanhada de ventos fortes, o que exige atenção principalmente em áreas vulneráveis a alagamentos e quedas de árvores.

Cuidados durante os temporais

Com a previsão de novas tempestades, a população deve evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas e procurar abrigo em locais seguros durante rajadas de vento e descargas elétricas. Também é importante manter distância de árvores, postes e fios caídos.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. A recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos, já que a intensidade e a localização das tempestades podem mudar rapidamente.