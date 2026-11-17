Os curitibanos terão um dia marcado por muita nebulosidade nesta terça-feira (17). A previsão do tempo em Curitiba indica um dia predominantemente nublado, com céu encoberto durante praticamente todo o período, alcançando cobertura de nuvens de até 99% por cento. As temperaturas devem variar entre mínima de 17,2 ºC e máxima de 26,6ºC, proporcionando um clima ameno característico da primavera curitibana.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba a sensação térmica deve acompanhar os termômetros, com máxima de 27,6ºC durante o período mais quente do dia.

Previsão indica chuva para Curitiba?

Quanto às precipitações, o clima em Curitiba apresenta baixa probabilidade de chuva, com apenas 15% de chance tanto durante o dia quanto à noite. Caso ocorram pancadas isoladas, a quantidade de chuva esperada é mínima, não devendo ultrapassar 0,08 mm durante o dia. Essa condição favorece a realização de atividades externas, embora seja prudente manter um guarda-chuva por precaução.

Os ventos soprarão de nordeste com velocidade média de dez quilômetros por hora, podendo apresentar rajadas de até 26 km/h durante o dia, reduzindo para 19 km/h à noite notie. A umidade relativa do ar deve ficar em sessenta e oito por cento durante o dia, elevando-se significativamente para noventa e dois por cento à noite, o que pode trazer aquela sensação de ar mais pesado típica de noites nubladas.

O índice UV (ultravioleta) está previsto em seis, considerado alto, o que exige atenção especial com a proteção solar durante as horas de maior exposição ao sol, mesmo com o céu nublado. Vale lembrar que as nuvens não bloqueiam completamente a radiação ultravioleta, tornando o uso de protetor solar indispensável para quem vai passar tempo ao ar livre. A probabilidade de tempestades com trovoadas é baixa, ficando em apenas dez por cento.

Lua na fase de quarto crescente

Para os admiradores dos fenômenos lunares, a lua estará na fase de quarto crescente, com o nascer previsto para as doze horas e dois minutos e o pôr da lua ocorrendo durante a madrugada. A combinação de céu nublado e lua crescente pode proporcionar um espetáculo interessante para quem aprecia a observação noturna, caso haja aberturas entre as nuvens.