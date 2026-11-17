Uma mulher foi condenada a 83 anos, 7 meses e 15 dias de prisão pela morte de três filhos recém-nascidos em Araruna, no Centro-Oeste do Paraná. Os crimes ocorreram em 2013, 2016 e 2024. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri na última sexta-feira (13).

Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), os jurados entenderam que os assassinatos foram premeditados, afastando a possibilidade de enquadramento como infanticídio. O crime ocorre quando a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal.

A mulher foi condenada por três homicídios qualificados, pelo emprego de meio cruel e pelo uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de ocultação de cadáver.

Antes do julgamento, a ré cumpria prisão domiciliar por questões de saúde. Com a condenação, o benefício foi revogado e ela passou a cumprir pena em regime fechado.

Como os crimes foram descobertos

As mortes foram identificadas em março de 2024, após o nascimento do terceiro bebê. De acordo com a promotora de Justiça Giovanna Prajiante Bertolino, três dias depois do parto e da alta hospitalar, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde foram até a residência da família para uma visita domiciliar.

No local, a equipe percebeu que o companheiro da mulher desconhecia a gravidez e negou a existência de um recém-nascido na casa. A situação levou ao acionamento do Conselho Tutelar e da Polícia Militar.

Questionada pelos policiais, a mulher admitiu ter matado o menino. O corpo estava escondido em uma lixeira na despensa da residência, envolvido em uma manta e sacos plásticos.

A partir da investigação, também foram identificadas outras duas mortes, ocorridas em 2013 e 2016. As vítimas eram meninas que nasceram em Cianorte, a cerca de 46 quilômetros de Araruna, e foram levadas para o município onde a mãe residia. Segundo o MPPR, ambas foram mortas antes de serem registradas.

A promotora apontou que os três episódios apresentaram características semelhantes, como a ocultação das gestações, partos realizados fora do município de residência e apresentação de informações falsas para esconder os acontecimentos. Pessoas próximas à mulher também desconheciam as situações.