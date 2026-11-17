Moradores podem enviar sugestões sobre áreas como saúde, educação e segurança até o dia 23 de novembro pelo canal Conexão Assembleia

O que precisa melhorar na sua cidade? Mais atendimento nos postos de saúde, escolas com melhor estrutura, segurança nos bairros ou obras de infraestrutura? Os moradores do Paraná podem ajudar a levar essas demandas para a discussão do orçamento estadual de 2027. A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) está recebendo sugestões da população até o dia 23 de novembro.

A participação é feita pela internet, por meio do portal Conexão Assembleia . A plataforma permite que moradores de todos os municípios indiquem problemas, apresentem sugestões e apontem quais áreas precisam de mais atenção do poder público.

Para o próximo ano, o orçamento do Paraná está estimado em R$ 84,6 bilhões, valor 3,67% maior do que o previsto para 2026. É esse planejamento que organiza a previsão de receitas e despesas do Estado e orienta a distribuição dos recursos para serviços, programas, obras e investimentos.

O que você gostaria de melhorar na sua cidade?

Cada município tem suas próprias necessidades. Em alguns lugares, a população pode cobrar melhorias no atendimento de saúde. Em outros, a prioridade pode ser a conservação de estradas, a construção de escolas, a segurança ou a melhoria dos serviços públicos.

Por meio do Conexão Assembleia , essas demandas podem ser registradas e encaminhadas para análise durante a discussão do orçamento. A proposta é dar espaço para que as necessidades de quem vive nos municípios também sejam consideradas no planejamento estadual.

Além da plataforma digital, a Assembleia Legislativa promove audiências públicas para ampliar a participação da sociedade nas discussões sobre o orçamento.

Sugestões passam por análise

O envio de uma sugestão não significa que a obra, o serviço ou o investimento solicitado será automaticamente incluído no orçamento. As propostas passam por análise e precisam atender aos critérios legais e à disponibilidade de recursos.

Mesmo assim, a participação é uma oportunidade para apresentar as necessidades de cada região e contribuir com o debate sobre onde os recursos públicos devem ser aplicados.

Veja como enviar sua sugestão

Quem quiser participar tem até 23 de novembro de 2026 para registrar sua contribuição.

O processo é feito pela internet:

Acesse: Portal Conexão Assembleia.

Portal Conexão Assembleia. Prazo: até 23 de novembro de 2026.

até 23 de novembro de 2026. Quem pode participar: moradores interessados em apresentar sugestões para o Paraná.

moradores interessados em apresentar sugestões para o Paraná. O que informar: município e a demanda ou prioridade que considera importante.

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