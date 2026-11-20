As críticas à revitalização da Praça Osório, no Centro de Curitiba, provocaram uma reação do prefeito Eduardo Pimentel (PSD). Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito acusou políticos e lideranças de transformar as obras em uma disputa ideológica e defendeu as mudanças previstas para um dos espaços mais tradicionais da capital. A manifestação ocorre em meio a questionamentos sobre a retirada de árvores, a demolição de uma antiga estrutura da Guarda Municipal e a presença de palmeiras nas imagens do projeto. Entenda tudo que vai mudar na Praça Osório.

“Tem político e liderança ideológica tentando transformar um trabalho sério da prefeitura em briga política”, afirmou Pimentel. O prefeito também contestou as críticas de que a revitalização estaria descaracterizando a praça. “Estão dizendo que estamos destruindo a Praça Osório. Destruindo o quê? O chafariz fica, o petit pavê fica, o corredor arborizado fica e a área esportiva fica”, declarou.

Segundo ele, a antiga construção demolida abrigava um módulo da Guarda Municipal e banheiros públicos deteriorados. Pimentel afirmou que o prédio não era tombado e que o espaço será destinado a um novo parquinho infantil. As instalações da Guarda Municipal e os banheiros serão renovados junto ao tradicional espaço de engraxates, a Boca do Brilho.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba.

Moradores questionam projeto e criticam tom de publicação

A revitalização também tem provocado reações nas redes sociais, onde usuários questionam a preservação das árvores, a participação da população nas decisões e a proteção do patrimônio histórico.

“O Conselho do Patrimônio Histórico participou das decisões sobre o projeto?”, perguntou um usuário. Outro questionou a ausência de consulta à população: “Por que não houve consulta pública antes de começar a fazer esse projeto?”

As manifestações também incluem críticas à condução das obras. “Não tem causado dúvidas, tem causado indignação, isso sim. Essa gestão não sabe o que é preservação”, escreveu um internauta.

A retirada de árvores aparece repetidamente entre as preocupações. “E as árvores?”, questionaram diferentes usuários. Outro comentário criticou a atuação da área ambiental do município, acusando a equipe de estar “focada, viciada em cortar árvore”.

Além do conteúdo do projeto, o tom de uma publicação sobre a revitalização também foi alvo de críticas. A utilização da expressão “causamos”, acompanhada de emojis de risada, foi interpretada por alguns internautas como deboche diante das preocupações dos moradores.

“Causamos? Caraca, hein? Social media, que comunicação boa”, escreveu um usuário, em tom irônico.

Outra pessoa questionou: “Causaram? Que mau gosto fazer piada com a preocupação genuína dos moradores em sua cidade, com sua história. Isso é um deboche.”

As manifestações mostram que os questionamentos ultrapassam as mudanças físicas previstas para a praça e incluem a forma como o projeto foi apresentado e discutido com a população. Os comentários, porém, representam opiniões de usuários nas redes sociais, não uma consulta formal sobre a revitalização.

Praça Osório, no Centro de Curitiba, está no centro de uma grande polêmica após acidentes consecutivos e uma grande reforma. Foto: Arquivo / Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Prefeitura detalha preservação das árvores e novas espécies

A substituição de árvores é outro ponto que tem gerado questionamentos. Pimentel afirmou que os exemplares saudáveis serão preservados e que as intervenções necessárias são avaliadas por biólogos e engenheiros florestais do município.

De acordo com o prefeito, os laudos técnicos estão disponíveis no Portal da Transparência. Ele também relacionou a antecipação das obras aos acidentes provocados por quedas de galhos na praça. Apenas em 2026, a queda de galhos apenas na Praça Osório, em Curitiba, deixou a jovem Ana Beatriz Cruz paraplégica, além de duas mulheres feridas e uma banca destruída.

“Não vou colocar a vida das pessoas em risco. Essa é a minha responsabilidade como prefeito”, declarou. Em toda Curitiba foram ao menos 6 casos graves envolvendo quedas de galhos apenas em 2026.

O gerente de Conservação e Manutenção de Praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), Luiz Felipe Cavazzani, explicou que a proposta de paisagismo aproveitará os canteiros existentes e prevê a manutenção da arborização como uma das características do espaço.

“A praça continuará com essas árvores lindas, fazendo sombra para as pessoas, para que as pessoas possam aproveitar esse clima mais agradável que as árvores proporcionam”, afirmou.

Segundo Cavazzani, a prefeitura estuda a introdução de espécies nativas e ornamentais, considerando tanto o conforto dos frequentadores quanto a contribuição da vegetação para a fauna urbana.

Entre as árvores em avaliação estão frutíferas como pitangueiras, araçazeiros e uvaieiras, além de espécies com flores, como ipês-roxos, brancos, rosas e amarelos. O projeto também considera árvores de sombra, como o dedaleiro.

“São inúmeras espécies que estamos avaliando para trazer para cá, para manter essa praça arborizada também”, explicou.

O gerente destacou que a escolha de espécies frutíferas tem uma finalidade ambiental: oferecer alimento às aves que frequentam a região central da cidade.

“As espécies frutíferas nós trazemos pensando principalmente na avifauna, os pássaros”, afirmou.

As palmeiras também podem desempenhar essa função ecológica, por produzirem frutos consumidos por animais.

Sobre os exemplares que aparecem nas imagens do projeto, Pimentel ressaltou que essas árvores já integraram a paisagem da Praça Osório. Segundo ele, fotografias de 1924 comprovam a presença de palmeiras no local.

Em nota encaminhada anteriormente à Tribuna do Paraná, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente esclareceu que as imagens são ilustrativas e que as palmeiras foram inseridas para dar perspectiva ao projeto.

Entorno terá mais espaço para pedestres e novas calçadas

Além da revitalização interna, a Praça Osório passará por mudanças no entorno. O projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) prevê a ampliação das áreas destinadas aos pedestres, melhorias na acessibilidade e redução do espaço ocupado pelos veículos.

Os arquitetos e urbanistas Carla Chroma Frankl e Mauro José Magnabosco, do IPPUC, detalharam as intervenções previstas para as calçadas e os espaços de convivência.

O tradicional pavimento em petit-pavé será mantido, mas haverá uma faixa acessível com material liso e antiderrapante, para facilitar a circulação de pedestres, especialmente pessoas com mobilidade reduzida.

“A gente vai ter o pavimento de pavê, mas também vai ter uma faixa acessível com material não derrapante, um material liso, mais confortável para caminhar”, destaca a explicação técnica apresentada pelos profissionais.

O projeto também contempla nova iluminação, plantio de árvores ao longo das calçadas e instalação de mesas, cadeiras, bancos e floreiras.

Outra mudança será a redução do espaço destinado aos automóveis. O pavimento será planejado para desestimular velocidades elevadas e aumentar a segurança de quem circula a pé.

“É um espaço para os pedestres, né? Então a gente está reduzindo o espaço do carro nessa área”, aponta a apresentação do IPPUC.

As obras de requalificação do entorno têm início previsto para fevereiro de 2027 e serão executadas em conjunto com a revitalização da praça.

Praça Osório integra área tombada desde 1974

As intervenções acontecem em uma região protegida pelo patrimônio histórico estadual. A Praça Osório integra o conjunto paisagístico formado pela Avenida Luiz Xavier, Rua XV de Novembro e Praça Santos Andrade, tombado em 11 de março de 1974.

O registro oficial destaca a arborização de grande porte, o desenho radial da praça e o chafariz central entre as características históricas do espaço.

O tombamento protege o conjunto paisagístico, mas não significa que todas as construções existentes na área sejam individualmente tombadas. As intervenções precisam observar as normas de preservação aplicáveis ao local.

Com aproximadamente 12,7 mil metros quadrados, a Praça Osório permanece interditada desde 23 de outubro. A conclusão da revitalização interna está prevista para o segundo semestre de 2027.